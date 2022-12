Cher: Όταν πεθάνω θέλω όλοι να κάνετε ένα πάρτι

Στον απόηχο του θανάτου της μητέρας της, η Cher εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με υπαρξιακές αναζητήσεις και στοχαστικές σκέψεις για τον θάνατο.

Η 76χρονη τραγουδίστρια έγραψε στο Twitter: Όταν πεθάνω θέλω να κάνετε μια γιορτή, ένα πάρτι». Η Cher αποκάλυψε ότι θα πήγαινε σε ένα από τα αγαπημένα μέρη της ίδιας και της αείμνηστης μητέρας της, Georgia Holt, για να τη γιορτάσουν.

I’m going to one of OUR favorite places & Celebrate her.When I Die

I want Ppl to celebrate

Me.Throw a Party. My MOM WAS BEAUTIFUL,

TALENTED,HILARIOUS,

KICK ASS WOMAN.

SHE PUT ME ON THE ROAD TO WHO I AM…

& SOMETIMES..OMG,WE FOUGHT,DIDNT TALK,

WE ARE BOTH TOUGH, KICK ASS WOMEN