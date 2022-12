Cher: Έχασε την αγαπημένη της μητέρα σε ηλικία 96 ετών

Η Cher ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτό το Σαββατοκύριακο ότι η μητέρα της, Georgia Holt, απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών.

Η Holt ήταν διάσημη τραγουδίστρια, μοντέλο και ηθοποιός, η οποία εμφανιζόταν στη δημοφιλή κωμική σειρά «I Love Lucy».

Τον Σεπτέμβριο, η Cher επιβεβαίωσε ότι η μητέρα της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πνευμονία, αναφέροντας ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. «Συγγνώμη που ήμουν εξαφανισμένη», έγραψε η Cher.

«Η μαμά ήταν άρρωστη κατά διαστήματα. Μόλις βγήκε από το νοσοκομείο. Είχε πνευμονία. Γίνεται καλύτερα», είχε γράψει τότε η διάσημη τραγουδίστρια.

Ωστόσο, η Cher ανακοίνωσε την Κυριακή μέσω Twitter ότι η μητέρα της απεβίωσε.

«Η μαμά έφυγε», έγραψε σε ένα tweet. Πολυάριθμοι θαυμαστές απάντησαν στη Cher, για να συμπαρασταθούν στην ίδια και την οικογένειά της. «Λυπάμαι πολύ που ακούω ότι η αγαπημένη σας μητέρα πέθανε», έγραψε ένας χρήστης του Twitter.

«Η καρδιά μου νιώθει λύπη. Τι ευλογία που την είχες στη ζωή σου για τόσα πολλά χρόνια».

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Marg Helgenberger ήταν ένας από τους ανθρώπους, που εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στη Cher. «Λυπάμαι πολύ που ακούω ότι η αγαπημένη σου μητέρα πέθανε», έγραψε η Helgenberger.

Oh @cher I’m so very sorry to hear that your beloved mother has passed. My heart goes out to you. What a blessing to have had her in your life for as long as you did. May she rest in peace.