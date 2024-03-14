Dear England: Το National Theatre Live στο Μέγαρο με μια παράσταση με τον Joseph Fiennes

Η παράσταση «Dear England» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Rupert Goold [Ρούπερτ Γκουλντ] και προβάλλεται μαγνητοσκοπημένη την Πέμπτη 14 Μαρτίου στις 8:00 το βράδυ (με ελληνικούς υπότιτλους) στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη. Η μετάδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του NTLive που φέρνει στην οθόνη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών εξαιρετικές παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου της Βρετανίας. Μπορεί στο «Dear England», στο νέο έργο του James Graham [Τζέημς Γκρέιαμ] (Sherwood), η Εθνική Αγγλίας να μην καταφέρνει να σκοράρει, όμως ο θίασος του Εθνικού Θεάτρου της Βρετανίας, σε αυτή την εκπληκτική θεατρική παραγωγή που συνδυάζει σπορ και τέχνη, βάζει γκολ από τα παρασκήνια, μαγεύοντας τους θεατές με τις υποκριτικές επιδόσεις των ηθοποιών της. Επικεφαλής της «ομάδας», ο συναρπαστικός «μάνατζερ» Joseph Fiennes [Τζόζεφ Φάινς] (The Handmaid’s Tale), που προσπαθεί να ανοίξει για τους παίκτες του τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Πέμπτη 14 Μαρτίου | 20:00

Εισιτήρια: 8 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι) ● 15 €. Προπώληση: 210 72 82 333, www.megaron.gr

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Κήπος, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282000

Correspondences: Soundwalk Collective και Patti Smith στη Στέγη σ’ ένα οπτικοακουστικό «ταξίδι» πρόκλησης

Το «Correspondences» είναι ένα διαρκώς εξελισσόμενο πρότζεκτ που προκύπτει από τη συνεργασία ανάμεσα στη Soundwalk Collective και τη «ποιήτρια» της πανκ ροκ Patti Smith. Έχοντας συμπληρώσει περισσότερα από 10 χρόνια, το «Correspondences» διασχίζει μια ποικιλία διαφορετικών γεωγραφιών και τους φυσικούς τους χώρους, αποκαλύπτοντας ηχητικά χνάρια που έχουν αφήσει πίσω τους ποιητές, κινηματογραφιστές και επαναστάτες και αναδεικνύοντας παράλληλα τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής. Τα μουσικά κομμάτια που θα παρουσιαστούν στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης στις 14 και 15 Μαρτίου γίνονται οπτικοακουστικά ταξίδια πρόκλησης για τη σκέψη μας και περιλαμβάνουν από μια συνεργασία με την TBA21–Academy, που εξερευνά την καταστροφική επίδραση των σεισμικών αεροβόλων και, γενικότερα, των ανθρώπινων παρεμβάσεων στους ωκεανούς, έως την ανθεκτικότητα της φύσης μετά την καταστροφή στο Τσέρνομπιλ, τις αποκεντρωμένες κοινωνίες που οραματίστηκε ο Πιοτρ Κροπότκιν και τις ερημιές της τελευταίας νύχτας του Παζολίνι.

Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 | 20:30

Εισιτήρια: Κανονικό: 50 € | Περιορισμένης Ορατότητας: 25 €. Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 40 € | Περιορισμένης Ορατότητας: 20 €. Παρέα 10+ άτομα 36 € | Περιορισμένης Ορατότητας: 18 €. Κάτοικος Γειτονιάς 7 €*. Ανεργίας, ΑμεΑ: 5 €. Συνοδός ΑμεA: 10 € | Προπώληση: tickets.onassis.org

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Λεωφόρος Συγγρού 107, Αθήνα. Τηλ: +30 210 900 5 800

Έκθεση της Συλλογής του εικαστικού Νίκου Αλεξίου στο Μουσείο Μπενάκη

Το 2010, λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή, ο Νίκος Αλεξίου (1960-2011) δώρισε στο Μουσείο Mπενάκη μια πλούσια συλλογή σύγχρονης τέχνης που συνέλεξε με ιδιαίτερη προσήλωση και επιμονή, παράλληλα με το καλλιτεχνικό του έργο. Το Μουσείο Μπενάκη θέλοντας να τιμήσει τον καλλιτέχνη για την προσφορά του, οργανώνει έκθεση στις αίθουσες του κτιρίου της Πειραιώς 138 με τίτλο «Νίκος Αλεξίου. Η Συλλογή», που εγκαινιάστηκε την Τρίτη 12 Μαρτίου και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 26 Μαΐου 2024. Πρόκειται για ένα ιδιότυπο σύνολο έργων σύγχρονης τέχνης ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, η οποία αποτελεί μια ακόμη πτυχή ενός πολύπλευρου δημιουργού που επαναπροσδιόρισε στη χώρα μας τις καλλιτεχνικές πρακτικές στα τέλη του 20ού και τις αρχές του 21ου αιώνα, με μακροχρόνιο αντίκτυπο.

Διάρκεια Έκθεσης: 14.3- 26.5.2024

Ωράριο: Πέμπτη/Κυριακή: 10:00 – 18:00. Παρασκευή/Σάββατο: 10:00 – 22:00

Μουσείο Μπενάκη – Πειραιώς 138, Πειραιώς 138 και Ανδρονίκου, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.