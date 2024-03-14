Survivor 2024: Δεν ξεχνιέται το άθλημα - Βρήκε μπάλα και δίδαξε ο Γκέντσογλου

Τι κι αν ο πρώην ποδοσφαιριστής βρίσκεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και παλεύει σε στίβους μάχης για την παραμονή και το φαγητό του. Το ποδοσφαιρικό του ένστικτο βγαίνει μπροστά σε κάθε ευκαιρία.

Πριν μερικές εβδομάδες τον βλέπαμε να παίζει ποδοβόλεϋ μαζί με τον ένα και μοναδικό Ροναλντίνιο, και μάλιστα να τον κοντράρει σε ικανοποιητικό βαθμό.

Αυτή τη φορά μπορεί να μην βρισκόταν ο Ροναλντίνιο κάπου εκεί γύρω, όμως βρέθηκε μια μπάλα. Ο παίκτης δεν έχασε ευκαιρία και σηκώθηκε να δείξει... "αγγελάκια".

Πηγή: skai.gr

