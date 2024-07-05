«Οι Πανθέοι»: Ο Φάνης καταρρακώνεται

Φόβος, αγωνία, πόνος, ενοχές. Αυτά είναι τα συναισθήματα που κυριαρχούν στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40. Όλα γκρεμίζονται, οι ελπίδες λιγοστεύουν και οι ήρωες λυγίζουν αλλά πρέπει να συνεχίσουν…

Η Πέλλα οδηγείται στην κλινική σχεδόν σε κωματώδη κατάσταση και ο Λουκάς με τη Σοφία παλεύουν για να την σώσουν. Όλοι σοκάρονται από τα νέα και κυρίως ο Φάνης, που θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο.

Η είδηση του θανάτου του Μεταξά βυθίζει τη χώρα στο πένθος και αναστέλλει προσωρινά την επιδρομή του στρατού στην Αλβανία. Ο φόβος για επικείμενη επίθεση τον Ιταλών στο μέτωπο ολοένα και μεγαλώνει, όμως ο Κίτσος αδυνατεί να αντιταχθεί στις αποφάσεις των ανωτέρων του.

Παρ' όλο το πένθος του για το χαμό του πατέρα του, ο Ανδρέας προσπαθεί να αντεπεξέλθει στις τραγικές εξελίξεις και δέχεται να κρατήσει τη θέση του ως υπουργός. Η επιστροφή του Θωμά στο Γραμματικό δίνει ελπίδα στη Θάλεια που βλέπει τη διάθεση του Στέφανου να καλυτερεύει. Ο Φλωράς ζητάει από τη Μάρμω να πείσει τον Ανδρέα να μεσολαβήσει στην κυβέρνηση, ώστε να δοθούν οδηγίες στο στράτευμα.

Ο Χρυσίνας στο κρατητήριο, μετά από παρέμβαση του Ισίδωρου, δίνει μια σημαντική πληροφορία που ενδέχεται να βοηθήσει στη σύλληψη του Μαρμάρη. Κι ενώ η Ματούλα και ο Τέλης αγωνιούν για τη ζωή της Πέλλας, μια επιπλοκή στο χειρουργείο γκρεμίζει ξανά τις ελπίδες τους…

«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Μαρία Αλιφέρη (Καλή), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Γιάννης Δεγαΐτης (Μεταξάς), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Χρήστος Φωτίδης (Ιγνάτιος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Αντώνης Στάμος (Μήτρος), Νίκος Βατικιώτης (Λάμπρος), Τάσος Τσουκάλης (Βρασίδης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Ήρα Ρόκου (Βάλια), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία), Μανώλης Γκίνης (Σπίρτος)

instagram.com/pantheoi.official/

facebook.com/pantheoi.official/

#Pantheoi

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.