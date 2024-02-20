Ο Ματ Ντέιμον επιβεβαίωσε ότι είναι ανοιχτός στην προοπτική να πρωταγωνιστήσει σε νέα ταινία του franchise Bourne.

Τον Νοέμβριο αναφέρθηκε πρώτη φορά ότι μια νέα ταινία με κεντρικό χαρακτήρα τον Τζέισον Μπορν μπορεί να είναι στα σκαριά, με τον σκηνοθέτη του «All Quiet on the Western Front», Έντουαρντ Μπέργκερ να είναι σε συζητήσεις για να σκηνοθετήσει το κινηματογραφικό έργο.

Την περασμένη εβδομάδα ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος συμμετείχε στο «The Late Show» με τον Στίβεν Κόλμπερτ επιβεβαίωσε ότι ο Μπέργκερ είναι όντως στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της νέας ταινίας και εξέφρασε ενδιαφέρον να επιστρέψει στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Matt Damon Says He's 'Anxious' to Do Another 'Jason Bourne' Sequel Soon: 'I'm Not Getting Any Younger' https://t.co/qmO5FngFno — People (@people) February 15, 2024

«Υπάρχει ένας σπουδαίος σκηνοθέτης που ονομάζεται Έντουαρντ Μπέργκερ» είπε ο Ντέιμον. «"Το All Quiet on the Western Front" είναι μια φανταστική ταινία και είναι υπέροχος και είπε ότι είχε μια ιδέα. Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ μαζί του, οπότε δουλεύει πάνω σε αυτό. Κοίτα, είμαι τόσο ανήσυχος όσο κι εσύ να δω αν συμβεί αυτό. Ελπίζω να είναι υπέροχο και να τα καταφέρουμε» ανέφερε.

Ο Ντέιμον συνέχισε εξηγώντας, ωστόσο, ότι στα 53 του, οι μέρες του για την αξιόπιστη απεικόνιση του χαρακτήρα μπορεί να είναι μετρημένες. «Κάποια στιγμή, κάποιος θα χρειαστεί να το αναλάβει. Δεν γίνομαι νεότερος» είπε ο ηθοποιός.

Μέχρι στιγμής έχουν γυριστεί πέντε ταινίες του franchise Bourne, το οποίο βασίζεται σε σειρά μυθιστορημάτων του Ρόμπερτ Λάντλαμ. Ο Ντέιμον υποδύθηκε τον πρώην πράκτορα της CIA, Μπορν, σε τέσσερις από τις πέντε ταινίες, από το 2002. Δεν εμφανίστηκε στην τέταρτη με τίτλο «The Bourne Legacy» του 2012, αλλά ο επέστρεψε για το «Jason Bourne» του 2016.

