Bob Dylan: Πίνακάς του πωλήθηκε 196.000 δολάρια σε δημοπρασία

Έργο ζωγραφικής που δημιούργησε ο Μπομπ Ντίλαν το 1968 και το αντάλλαξε για αστρολογικό χάρτη πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 196.000 δολαρίων σε δημοπρασία.

Το έργο χωρίς τίτλο είναι ένα από τα πρώτα του αυτοδίδακτου καλλιτέχνη και δεν παρουσιάστηκε ποτέ ξανά στο παρελθόν, σύμφωνα τον οίκο RR Auction, που διοργάνωσε τη δημοπρασία.

Ο αφηρημένος πίνακας είναι ένα κολάζ έντονων χρωμάτων που αντιπαρατίθενται με αναγνωρίσιμες φόρμες, όπως μουσικά σύμβολα, κέρατα ταύρου, παπιγιόν και ένα ζευγάρι μάτια. Ένα κόκκινο περίγραμμα ενός άνδρα με ένα καπέλο με γείσο - το οποίο ορισμένοι λένε ότι θα μπορούσε να είναι αυτοπροσωπογραφία - βρίσκεται στην κορυφή του καμβά.

Ο Ντίλαν δημιούργησε το έργο για τη Σάντι ΛεΠάντο, κάτοικο της περιοχής Γούντστοκ της Νέας Υόρκης, ενώ ανάρρωνε από ένα ατύχημα με μοτοσικλέτα.

«Η Σάντυ δεν ήταν μόνο μια από τις πιο όμορφες γυναίκες στο Γούντστοκ ήταν μυστικίστρια, μέντιουμ και αστρολόγος και δημιουργός χαρτών αστρολογίας για τους φίλους της» ανέφερε Αν Μάργκαρετ Ντάνιελ ιστορικός που έγραψε το κείμενο για το έργο του Μπομπ Ντίλαν που δημοπρατήθηκε.

Ο πίνακας παρέμεινε στην οικογένεια της ΛεΠάντο. Ανακαλύφθηκε ξανά πρόσφατα στην κατοικία του πρώην συζύγου της Σάντι Λεπάντο, Άντονι ΛεΠάντο.

Πολύ λίγα από τα πρώτα έργα του Ντίλαν είναι γνωστά και ακόμη λιγότερα έχουν διατεθεί πρός πώληση σε δημοπρασία. Ο πιο διάσημος από τους πίνακές του αυτής της χρονικής περιόδου είναι το εξώφυλλο για το άλμπουμ των The Band του 1968 «Music from Big Pink».

