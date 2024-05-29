Ένα άλμπουμ τόσο σπάνιο και πολύτιμο που μόνο ελάχιστοι έχουν ακούσει ποτέ πρόκειται να εκτεθεί σε Μουσείο της Αυστραλίας και το κοινό θα πάρει μια γεύση από τα αποκλειστικά τραγούδια του.

Το άλμπουμ «Once Upon a Time in Shaolin» που ηχογραφούσαν κρυφά οι Wu-Tang Clan για έξι χρόνια σχεδιάστηκε για να είναι ένα έργο τέχνης και φυλάσσεται σε ένα περίτεχνο ασημένιο κουτί. Υπάρχει μόνο ένα αντίτυπο του CD.

Το άλμπουμ του πρωτοποριακού hip-hop συγκροτήματος είναι το πιο ακριβό που πουλήθηκε ποτέ. Επί του παρόντο είναι δανεισμένο στο Μουσείο Παλαιάς και Νέας Τέχνης της Τασμανίας (Mona).

Sole copy of Wu-Tang Clan album to be played to the public for first time at Mona https://t.co/Q3aGouD99Y — Guardian Australia (@GuardianAus) May 27, 2024

Για περισσότερες από 10 ημέρες τον Ιούνιο, το Mona θα φιλοξενεί μικρά πάρτι ακρόασης στα οποία το κοινό θα μπορεί να ακούσει ένα επιμελημένο δείγμα του άλμπουμ διάρκειας 30 λεπτών, σύμφωνα με το BBC.

Το άλμπουμ αποτελεί μέρος της έκθεσης «Namedropping», η οποία εξετάζει το στάτους, τη φήμη και την «ανθρώπινη αναζήτηση».

Οι Wu-Tang Clan δημιουργήθηκαν στο Στάτεν Άιλαντ στις αρχές της δεκαετίας του '90 και έφεραν την επανάσταση στο hip-hop για πάντα.

Στο άλμπουμ που ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη και παρήχθη στο Μαρακές μεταξύ 2006 και 2013 συμμετέχουν τα εννέα εν ζωή μέλη του γκρουπ.

Το συγκρότημα ένιωσε ότι η αξία της μουσικής μειώνεται λόγω του διαδικτυακού streaming και της πειρατείας και ήθελε να ακολουθήσει «μια προσέγγιση αναγεννησιακού στυλ 400 ετών στη μουσική, προσφέροντας την ως προϊόν παραγγελίας».

Το άλμπουμ περιλαμβάνει ένα χειροποίητο σκαλισμένο κουτί από νίκελ και ένα δερματόδετο χειρόγραφο που περιέχει στίχους και πιστοποιητικό γνησιότητας - και τον νομικό όρο ότι ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να κυκλοφορήσει τα 31 τραγούδια για 88 χρόνια.

Το «Once Upon A Time In Shaolin» δημοπρατήθηκε το 2015. Από τότε, το άλμπουμ-καλλιτεχνικό μανιφέστο άλλαξε αρκετά χέρια, περιήλθε στην κατοχή του πρώην CEO φαρμακευτικής εταιρείας, Μάρτιν Σκρέλι, των ομοσπονδιακών αρχών των ΗΠΑ και τώρα ανήκει στην κολεκτίβα ψηφιακής τέχνης Pleasr.

