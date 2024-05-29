«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Μονομαχία πατάτας - Τηγανητές ή πουρές - Δείτε το trailer

Οι μαγειρικές αναμετρήσεις στην κουζίνα της Μαμάς συνεχίζονται και ο Δημήτρης με τη μαμά Ιφιγένεια «εκτοπίζουν» από αυτήν, τον έναν αντίπαλο μετά τον άλλον.

Σήμερα, έρχονται για τέταρτη φορά για να αντιμετωπίσουν τις κολλητές φίλες Αγγελική και Πέννυ.

Ο Μάρκος εντυπωσιάζεται από τα νέα γυαλιά - gadget του Δημήτρη και του δίνει το σύνθημα για να ετοιμάσει «αρνίσια παϊδάκια με αρωματική σάλτσα γιαουρτιού και τηγανητές πατάτες».

Η Ιφιγένεια προσπαθεί να δώσει τις σωστές οδηγίες στον γιο της, αλλά κάπου χάνεται η επικοινωνία και οι τηγανητές πατάτες κινδυνεύουν. Θα καταφέρουν την τέταρτη σερί νίκη στο παιχνίδι ή θα αποχωρήσουν;

Η Πέννυ και η Αγγελική είναι ξαδέρφες, κουμπάρες, γειτόνισσες και φίλες. Τα κοινά που έχουν είναι πολλά, εκτός από ένα: την αγάπη τους για τη μαγειρική.

Η Αγγελική δεν ξέρει από κουζίνα αλλά η Πέννυ θα την καθοδηγήσει για να μαγειρέψει «χοιρινές μπριζόλες με πουρέ γλυκοπατάτας». Θα καταφέρει ο πουρές να ανταγωνιστεί τις τηγανητές πατάτες των αντιπάλων και να αναδείξει νικήτριες τις δύο φίλες; Μόνο ο Έκτορας μπορεί να δώσει την απάντηση.

«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

