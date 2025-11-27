Σήμερα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παρουσιάζει ακόμη περισσότερα ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και ανθρώπινες ιστορίες από την Εύβοια και τη Σκύρο. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Συναντήσαμε τα γεράκια της Πολεμικής μας Αεροπορίας στη βάση της 135ης Σμηναρχίας Μάχης της Σκύρου και καταγράψαμε επιτόπου τη διαδικασία που απαιτείται για την υπεράσπιση του ελληνικού εναέριου χώρου σε περίπτωση συναγερμού.

Τον Οκτώβριο του 2025, η Γεωργία από την Κάρυστο έφυγε από τη ζωή, έπειτα από 9 μήνες μάχης στα νοσοκομεία, προσπαθώντας να κρατηθεί ζωντανή μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη από τον 65χρονο σύζυγό της. Η ανιψιά της μιλάει αποκλειστικά στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και περιγράφει τις δραματικές στιγμές που βίωσε η Γεωργία, εξηγώντας πώς, παρά το γεγονός ότι πολλοί γνώριζαν τι συνέβαινε, κανείς δεν έκανε κάτι για να την προστατεύσει.

Μια μητέρα δύο παιδιών με αυτισμό κρατήθηκε με εισαγγελική εντολή για μέρες στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, μαζί με τα παιδιά της, μετά από περιστατικό διαφυγής του ενός παιδιού από το σπίτι. Ο λόγος της κράτησης ήταν να εξεταστούν τα παιδιά για να διαπιστωθεί αν υπέστησαν κάποια βλάβη λόγω της διαφυγής της προσοχής της μητέρας, ενώ παράλληλα επιδιώχθηκε να ασκηθεί ποινική δίωξη στη μητέρα. Έπειτα από κινητοποιήσεις οργανώσεων, αφέθηκε ελεύθερη, ενώ η ίδια και σύλλογοι καταγγέλλουν τις μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν στην πόλη για άτομα με αυτισμό.

