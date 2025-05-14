Eκ τω υστέρων, η συμμετοχή του Μιχάλη Ρακιντζή με το S.A.G.A.P.O (κλασσικό πλέον) στην Eurovision του 2002, χαρακτηρίστηκε πολύ μπροστά από την εποχή της (και γι’ αυτό και είχε αδικηθεί τότε στην ψηφοφορία, τερματίζοντας στη 17η θέση από τους συνολικά 24 συμμετέχοντες). Όμως, η σκηνική παρουσία της Ελλάδας το 2022, τώρα δικαιώνεται!

Πριν από 23 χρόνια, ο Μιχάλης Ρακιντζής και οι τραγουδιστές του εμφανίστηκαν ντυμένοι με μαύρα ρούχα πάνω στη σκηνή της Eurovision σε μία ρομποτική – αστυνομική – στρατιωτική performance, χωρίς το σημερινό αβαντάζ των ψηφιακών εφέ και της τεχνολογίας.

Λίγο πολύ, με κάποιες πιο σύγχρονες πινελιές και πολλά εφέ, έκαναν χθες το βράδυ, στον Α ημιτελικό και οι Νορβηγοί!

Ο Κάιλ Αλεσάντρο ερμήνευσε το (ψιλοαδιάφορο) "Lighter" με τους στρατιώτες του να χορεύουν γύρω του και πέρασε τελικά στον τελικό του Σαββάτου,17 Μαΐου.





Πηγή: skai.gr

