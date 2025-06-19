Big Brother

Παρουσιάζει ο Πέτρος Λαγούτης

Οι έντονες αντιδράσεις που έφεραν οι ανακοινώσεις της νέας αρχηγού συνεχίζονται και απόψε, Πέμπτη 19 Ιουνίου στις 23.15, στον ΣΚΑΪ.

Ο Χρήστος Ντεντόπουλος παίρνει την πρωτοβουλία να κάνει μία συζήτηση με τον Γιώργο Αντωνιάδη, προκειμένου να τον ηρεμήσει και να καταλάβει το λόγο που έχει γίνει έξαλλος.

Η συζήτηση μεταξύ Αργυρούς Κατσιγαράκη, Nancy Tawby και Γιώργου στο Captain’s Room περιστρέφεται γύρω από την Μαρικέλλυ. Την ίδια ώρα στο άλλο δωμάτιο, ο Νίκος Ζαφειράκης και η Χριστίνα Παπαδέλλη λένε στη Μαρικέλλυ πως έχει στοχοποιηθεί.

Η Αργυρώ και ο Χρήστος Ντ. συζητούν για τα πρόσφατα γεγονότα και εκείνος της λέει πως κάνει λάθος με τη στάση της απέναντι στον Νίκο και τη Μαρικέλλυ.

Η Nancy κάνει μία προσπάθεια να εξομαλύνει την κατάσταση στο σπίτι και να ηρεμήσει τον Γιώργο. Οι συγκάτοικοι όμως δε φαίνεται να πιστεύουν στις αγνές της προθέσεις και αντιδρούν.

Ο Γιώργος ζητάει συγγνώμη από τη Μαρικέλλυ για τη συμπεριφορά του. Πόσο πρόθυμη είναι εκείνη να τον ακούσει;

Μετά την κουβέντα που είχε η Ζωή με τον Νίκο, όταν της δίνεται η αφορμή τον υπερασπίζεται. Ο Χρήστος Γκικουρίας θεωρεί πως πίσω από αυτή την αλλαγή στάσης, δεν κρύβονται «αγνές προθέσεις»…

