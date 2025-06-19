Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Όταν το είδα τρόμαξα, 107 κιλά. Ήταν πολλά»

Στη μάχη του με τη ζυγαριά μίλησε μεταξύ άλλων στο Καλύτερα αργά ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης που παραδέχτηκε ότι τρόμαξε και άρχισε δίαιτα. Μιλώντας για το πώς διατηρεί τον γάμο του τόσα χρόνια εξήγησε ότι:
«Αν δεν ξέρεις εσύ τον ίδιο σου τον εαυτό, και δεν εννοώ να έχεις έναν life coach να σου λέει τι να κάνεις, εννοώ να γνωρίζεις τον εαυτό σου, δεν μπορείς να είσαι εντάξει με τον άνθρωπό σου. Παίρνει πολλά χρόνια αυτό, όχι λίγο. Νομίζω συνήθως η γυναίκα αντέχει πιο πολύ από τον άντρα». Όταν η Αθηναΐδα Νέγκα παρατήρησε ότι έχει γυρίσει στα παλιά του κιλά είπε:
