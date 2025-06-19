Τι κοινό μπορεί να έχουν οι δηλώσεις, οι πολιτικοί, τα σκάνδαλα και κάποιες... επικοινωνιακές «πατάτες»; Όλα μπαίνουν στο... «Πλυντήριο», το νέο αντιδελτίο του ΣΚΑΪ, που παρουσιάζει η Νεφέλη Μεγκ και κάνει μπουγάδα στην επικαιρότητα.

Από την Κυριακή 29 Ιουνίου στις 19.30, και κάθε εβδομάδα, όλα μπαίνουν στον κάδο - χωρίς χρώματα και χωρίς πρόγραμμα ευαισθησίας. Η Νεφέλη Μεγκ, αντί για καθαριστικό χρησιμοποιεί αιχμηρό χιούμορ!

Επιπλέον, έχει μία μοναδική ικανότητα: Να θεωρείται υπερβολικά δεξιά από την Αριστερά και υπερβολικά αριστερή από τη Δεξιά. Με άλλα λόγια; Δεν έχει μείνει... χρώμα να την αγαπάει.

Το «Πλυντήριο» ήρθε για να καθαρίσει «τα λερωμένα, τα άπλυτα», αλλά και να δείξει τι κρύβεται κάτω απ’ τους λεκέδες...

Μια μπουγάδα την εβδομάδα είναι απαραίτητη.

Αν δεν γίνει στο «Πλυντήριο», πώς;

Συντελεστές

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Νεφέλη Μεγκ

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Πιλάβιος

Κείμενα: Γιάννης Σαρακατσάνης

Δημιουργικό: Οδυσσέας Βλαχονικολός

Art Director – Γραφικά: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

Δημοσιογραφική παραγωγή – Video: Μαριαλένα Μούρτζη

Σκηνογραφικά – Props: Λεωνίδας Αθανασιάδης

