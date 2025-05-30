Αντρέας Γεωργίου: Η πρώτη φωτογραφία από τα γυρίσματα με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη

Eτοιμάζονται τα νέα επεισόδια στη Γη της ελιάς όπου εισβάλλουν πολύ σύντομα νέοι χαρακτήρες και φυσικά νέοι και γνωστοί ηθοποιοί. Ένας από αυτούς όπως είναι ήδη γνωστό θα είναι και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης που έρχεται ως Κρητικός Σήφης Ρουσσάκης.
Μάλιστα ήδη στη σειρά ο Δημοσθένης (Κούλλης Νικολάου) μιλάει μαζί του καθώς είναι μπλεγμένοι στις ίδιες παράνομες δραστηριότητες.
Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης μπαίνει σε ρόλο κακού και ο Αντρέας Γεωργίου (που επίσης μπήκε στη σειρά παρότι είναι και ο σκηνοθε΄της της) ανέβασε τις πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα με τον νέο του πρωταγωνιστή.
