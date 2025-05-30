Big Brother: Εκρηκτική ατμόσφαιρα στο σπίτι, αλλά όταν τα φώτα σβήνουν, ένα φιλί αποδεικνύει πως κάποιοι έχουν έρθει πολύ κοντά (Βίντεο)

Όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες στο σπίτι του Big Brother έχουν δημιουργήσει μία εκρηκτική ατμόσφαιρα, η οποία δυναμιτίζεται ακόμη περισσότερο απόψε, μετά από την ψηφοφορία για την ανάδειξη των υποψηφίων προς αποχώρηση!

Οι υποψήφιοι προς αποχώρηση είναι: ο Χρήστος Γκικουρίας, ο KAS, η Θεοφανία Νικολαΐδη και ο Χρήστος Ντ.. Μετά την αποψινή ψηφοφορία δύο ακόμα ονόματα θα προστεθούν στη λίστα. Ποιους θα επιλέξουν οι συγκάτοικοι;

Εν τω μεταξύ η Nancy Tawby εξομολογείται στην Αργυρώ Κατσιγαράκη τον χαρακτηρισμό που της απέδωσαν ο KAS με τη Θεοφανία Νικολαΐδη και εκείνη σοκάρεται, ενώ Ανδρέας Μπαρόλας και Γιώργος Αντωνιάδης έρχονται πιο κοντά και συζητούν τις ποινές που έχουν δοθεί μέσα στο σπίτι. Τι λένε για την αντίδραση του Χρήστου Ντεντόπουλου με το ποτήρι;

Ο Dada βρίσκει την ευκαιρία να αξιοποιήσει την ιδιωτικότητα που του προσφέρει το δωμάτιο του αρχηγού για να βρει την ψυχική του ηρεμία κάνοντας διαλογισμό…

Ο Νίκος Ζαφειράκης ενοχλείται από τη συμπεριφορά της Ζωής Ασουμανάκη και δεν χάνει ευκαιρία να κοντραριστεί μαζί της…

Όταν τα φώτα σβήνουν, ένα φιλί αποδεικνύει πως κάποιοι έχουν έρθει πιο κοντά από ό,τι υποστηρίζουν…

Πηγή: skai.gr

