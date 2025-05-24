Big Brother: Μια συγγνώμη που πέφτει στο κενό - Απόψε στις 23:15 στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Οι συγκάτοικοι του «Big Brother» αποφάσισαν πως οι υποψήφιοι προς αποχώρηση για αυτή την εβδομάδα είναι η Ζωή Ασουμανάκη, ο Μπάμπης Καρατζάς, η Θεοφανία Νικολαΐδη και ο Χρήστος Ντεντόπουλος. Απόψε, Σάββατο 24 Μαΐου στις 23.15, θα μάθουμε τη δική τους αντίδραση μπροστά στο ενδεχόμενο της δικής τους αποχώρησης στο live της Κυριακής.

Τις τελευταίες μέρες η Ζωή έχει ενοχληθεί από τη συμπεριφορά και τα λόγια του Μπάμπη και στο επεισόδιο απόψε την βλέπουμε να ξεσπά. Νιώθει πως ο φίλος της προσπαθεί να τη χειραγωγήσει και πως δεν τη σέβεται.

Ο Μπάμπης επιλέγει να μιλήσει με την Μαρικέλλυ, να της εξηγήσει τι ακριβώς έχει πει για εκείνη και να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Εκείνη παραμένει επιφυλακτική και αποφασίζει να μιλήσει με τη Ζωή για όλα…

Στο BB room η Ζωή ξεσπά σε δάκρυα για την όλη κατάσταση με τον Μπάμπη. Όταν βγαίνει έξω κλαμένη εκείνος αποφασίζει να της ζητήσει συγγνώμη, όμως η συγγνώμη του πέφτει στο κενό.

Ο Χρήστος Ντεντόπουλος ανοίγει συζήτηση στη Θεοφανία Νικολαΐδη για τον KAS και την μεταξύ τους κατάσταση.

Ένας συγκάτοικος εμπνέεται από τα γεγονότα του σπιτιού και γράφει «Το τραγούδι της πληγωμάρας»! Πώς θα αντιδράσουν οι υπόλοιποι στο άκουσμά του;

