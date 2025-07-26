Big Brother: Οι τελευταίες στιγμές μέσα στο σπίτι - Τρεις «προσωπικές» επισκέψεις, μια κουμπαριά και ένας απαράβατος όρος (Βίντεο)

Μετά τις επισκέψεις της μητέρας της Ζωής Ασουμανάκη και της συντρόφου του Νίκου Ζαφειράκη χθες, τρεις ακόμη επισκέπτες έρχονται στο σπίτι του Big Brother για να δουν τους δικούς τους ανθρώπους από κοντά, τις τελευταίες στιγμές των φιναλίστ μέσα στο σπίτι, πριν τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα...

BIG BROTHER: ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 23.15 - Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 21.00 ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ

Η πόρτα του Captain’s Room ανοίγει και στο σπίτι μπαίνει η σύζυγος του Χρήστου Ντεντόπουλου, Μαρία. Το ζευγάρι αγκαλιάζεται και δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Οι δυο τους έχουν να συζητήσουν πολλά και το βασικότερο, τα νέα των παιδιών τους.

Ο πατέρας του Γιώργου Αντωνιάδη, Λάζαρος, έρχεται και πιάνει τους συγκάτοικους στον ύπνο! Το πιο γλυκό ξύπνημα περιμένει τον Γιώργο, που είναι το πρώτο πρόσωπο που βλέπει όταν ανοίγει τα μάτια του. Πατέρας και γιος κάθονται έξω, για να τα πούνε.

Ο τρίτος επισκέπτης του σπιτιού είναι ο πατέρας της Θεοφανίας Νικολαΐδη, Παναγιώτης. Η παρουσία του γεμίζει χαρά τη Θεοφανία και η συζήτηση που ανοίγει μέσα στο σπίτι είναι πολύ ενδιαφέρουσα.

Εν τω μεταξύ, μία κουμπαριά κλείνει στο σπίτι. Η Ζωή θα παντρέψει τη Φένια. Της θέτει όμως έναν απαράβατο όρο, στον γάμο θα πρέπει να είναι καλεσμένος και ο Χρήστος Ντεντόπουλος. Πώς θα αντιδράσει η Φένια στον όρο της; Ποια είναι η άποψη του Χρήστου για αυτό;

Πηγή: skai.gr

