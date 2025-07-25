Οι πέντε φιναλίστ υποδέχονται νέες επισκέψεις στο σπίτι του Big Brother, μετά την αναχώρηση των παλιών συγκατοίκων σε κλίμα συγκίνησης.

Οι συζητήσεις συνεχίζουν να περιστρέφονται γύρω από τους πρώην συγκάτοικους και την αναστάτωση που προκλήθηκε από την επίσκεψή τους. Κάποιοι νιώθουν ανακούφιση και θέλουν να ηρεμήσουν.

Ο Νίκος Ζαφειράκης με τη Ζωή Ασουμανάκη, μετά από τις πολλές εντάσεις τους, βρίσκουν το χρόνο να μιλήσουν και βρουν ένα σημείο επαφής.

Εν τω μεταξύ, ο Χρήστος Ντεντόπουλος έχει παρατηρήσει μία απόσταση ανάμεσα στη Ζωή Ασουμανάκη και στη Θεοφανία Νικολαΐδη και τελικά παίρνει την πρωτοβουλία να μιλήσει στη Φένια...

Οι νέες επισκέψεις στο σπίτι είναι πιο προσωπικές

Όταν το κουδούνι χτυπά, μια έκπληξη περιμένει τον Νίκο Ζαφειράκη: Στο σπίτι μπαίνει η σύντροφος του, η Μαρία! Ο Νίκος χάνεται στην αγκαλιά της και οι συγκάτοικοι δίνουν χρόνο και χώρο στο ζευγάρι για να τα πει.

Όταν το κουδούνι χτυπά ξανά, μία επισκέπτρια έρχεται για να γεμίσει χαρά τη Ζωή Ασουμανάκη. Το κατώφλι του σπιτιού περνάει η μητέρα της, η Στέλλα!

Πηγή: skai.gr

