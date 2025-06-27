Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Big Brother: «Έκλαψαν» με Ντεντόπουλο - Αντέγραψε το στιλ της Φένιας και έκατσε δίπλα της (Βίντεο)

Μη χάσετε όλες τις εξελίξεις από το σπίτι του BIG BROTHER παρακολουθώντας το live streaming μέσα από το skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID

Big Brother

Μια πολύ πετυχημένη μίμηση έκανε ο Χρήστος Ντεντόπουλος στο τελευταίο επεισόδιο του Big Brother.

Με το πέρασμα των ημερών οι παίκτες έχουν όλο και λιγότερα πράγματα να συζητήσουν. Για να σπάσει η μονοτονία της ημέρας έχουν καταλάβει ότι πρέπει να κάνουν και λίγο χαβαλέ.

Με αυτό το σκεπτικό ο αγρότης από την Αχαΐα εμφανίστηκε στον κήπο με στιλ ίδιο με αυτό της Φένιας και έκατσε δίπλα της για την απαραίτητη σύγκριση.

Το αποτέλεσμα μοναδικό. Οι παρόντες ξεκαρδίστηκαν, όμως η Φένια φάνηκε να παρεξηγείται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Big Brother ΣΚΑΪ τηλεόραση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark