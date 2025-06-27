Μια πολύ πετυχημένη μίμηση έκανε ο Χρήστος Ντεντόπουλος στο τελευταίο επεισόδιο του Big Brother.

Με το πέρασμα των ημερών οι παίκτες έχουν όλο και λιγότερα πράγματα να συζητήσουν. Για να σπάσει η μονοτονία της ημέρας έχουν καταλάβει ότι πρέπει να κάνουν και λίγο χαβαλέ.

Με αυτό το σκεπτικό ο αγρότης από την Αχαΐα εμφανίστηκε στον κήπο με στιλ ίδιο με αυτό της Φένιας και έκατσε δίπλα της για την απαραίτητη σύγκριση.

Το αποτέλεσμα μοναδικό. Οι παρόντες ξεκαρδίστηκαν, όμως η Φένια φάνηκε να παρεξηγείται.

