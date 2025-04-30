Το Πόρτο Χέλι υποδέχεται σήμερα, Τετάρτη 30 Απριλίου στις 14.45, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από το όμορφο φυσικό λιμάνι και μας παρουσιάζουν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα για την γύρω περιοχή και τους κατοίκους της.

Πόσοι γνωρίζουν ότι η Ολυμπιακή πετούσε κάποτε στην Αργολίδα; Πώς συνδέεται ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ο αδικοχαμένος Αλέξανδρος και η «Χριστίνα» με το Πόρτο Χέλι; Ωραίες, αληθινές ιστορίες από έναν ντόπιο, του οποίου ο πατέρας υπηρέτησε στη θρυλική θαλαμηγό για πολλά χρόνια.

Στην Ερμιονίδα, το καθαρό πόσιμο νερό από τη βρύση είναι ζητούμενο εδώ και δεκαετίες. Ο κόσμος πίνει εμφιαλωμένο και υπόκειται τις συνέπειες του υφάλμυρου νερού σε κατοικίες, εργασιακούς χώρους και καλλιέργειες. Η κατάσταση είναι αφόρητη, καθώς επιβαρύνει οικονομικά και περιβαλλοντικά και όλοι είναι σε αναμονή ενεργειών για τη δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης.

Γεμίζει από ανθρώπους κάθε ηλικίας, φύλου και εθνικότητας το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο Κρανίδι. Τους γνωρίζουμε και μοιραζόμαστε την εμπειρία τους, ενώ ακολουθούμε στην πρωινή δουλειά της μια μαθήτρια που είναι ταυτόχρονα εργαζόμενη, σύζυγος και μητέρα.

Ο «ροκανιάρης» είναι μια ποικιλία γευστικού λευκού κρασιού που απαντά στο Κρανίδι. Μια οικογένεια την αναβίωσε και την καλλιεργεί με φροντίδα. Έχει πλέον γίνει Προστατευμένη Γεωγραφική Ένδειξη Αργολίδας.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.