Και αυτό το Σάββατο 28 Ιουνίου στις 21.00, η μεγάλη παρέα του «Η Ελλάδα ψηφίζει» έχει ραντεβού με τους τηλεθεατές. Δύο νέες ομάδες έρχονται στο πλατό διεκδικώντας έως και 35.000 ευρώ και το guessing συνεχίζεται δυναμικά!

Μία οικογένεια θα αναμετρηθεί με μία παρέα φοιτητών. Ποιοι θα καταφέρουν να κάνουν τη διαφορά και να φτάσουν στον τελικό;

Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος θα μας υποδεχτούν στο προτελευταίο επεισόδιο της χρονιάς, έτοιμοι να μας θέσουν τα πιο δύσκολα διλήμματα:

Θα έκανες παιδί με δότη σπέρματος; Ναι / Όχι

Ποια κρίση μας άφησε περισσότερες πληγές; Η οικονομική / Η πανδημία

Όλες οι απαντήσεις μπορούν να θεωρηθούν σωστές, οι ομάδες όμως πρέπει να εντοπίσουν ποια είναι εκείνη που συγκέντρωσε την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού.

