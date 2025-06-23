«Drive»: Ακούστε το νέο τραγούδι του Εντ Σίραν για την ταινία «F1»

Ο Εντ Σίραν (Ed Sheeran) κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι με τίτλο «Drive» το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της πολυαναμενόμενης ταινίας «F1» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ. Στη φιλόδοξη παραγωγή της Apple, σε σκηνοθεσία Τζόζεφ Κοσίνσκι, πρωταγωνιστούν επίσης ο Ντάμσον Ίντρις και ο Χαβιέ Μπαρδέμ μαζί με τους Κέρι Κόντον, Τομπάιας Μένζις, Σάρα Νάιλς, Κιμ Μπόντνια και Σάμσον Κάγιο.

Το νέο τραγούδι είναι σε παραγωγή του Μπλέικ Σλάτκιν και του Τζον Μάγιερ, ο οποίος συνέβαλε και ως κιθαρίστας. Συμμετέχουν επίσης ο Dave Grohl των «Foo Fighters» στα ντραμς, ο μπασίστας Pino Paladino και ο Rami Jaffee στα πλήκτρα με τον Slatkin να προσθέτει επιπλέον πλήκτρα και τύμπανα.

Ο σούπερ σταρ εντάσσεται σε ένα λαμπρό καστ καλλιτεχνών που συμμετέχουν επίσης στο άλμπουμ, όπως η Doja Cat, η Rosé, ο Chris Stapleton, ο Roddy Rich, ο Myke Towers, η Tate McRae, ο Burna Boy και η RAYE.

Σε ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το «Drive». «Οι ταινίες και η τέχνη είναι τα μόνα χόμπι που έχω εκτός από τη μουσική ενώ λατρεύω τον χρόνο μου στις [εκδηλώσεις της F1] κάθε φορά που έχω την ευκαιρία να εμφανιστώ εκεί. Οπότε αυτό ήταν σαν ένα πάντρεμα φτιαγμένο στον ουρανό», έγραψε ο Σίραν και συμπλήρωσε: «Είναι μεγάλη μου τιμή να δουλεύω με τόσο σπουδαίους μουσικούς και ελπίζω να λατρέψετε το τελικό αποτέλεσμα».

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, o σκηνοθέτης της ταινίας μαζί με τους Jerry Bruckheimer, David Taylor και Jake Voulgarides, ανέλαβαν την εκτελεστική παραγωγή του άλμπουμ. Θα κυκλοφορήσει από την Atlantic Records στις 27 Ιουνίου παράλληλα με την πρεμιέρα της ταινίας στις διεθνείς αίθουσες.

Πηγή: skai.gr

