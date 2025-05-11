Λογαριασμός
Big Brother: Αρπάχτηκαν Φένια & Χρήστος Ντ.: «Θέλω να φύγεις»-«Δεν θα σου κάνω τη χάρη»

Φένια και Χρήστος ανταλλάσσουν σκληρές κουβέντες και δηλώνουν ανοιχτά πως θέλουν ο ένας τον άλλον εκτός σπιτιού, λίγο πριν την αποχώρηση  

Big Brother: Αρπάχτηκαν Φένια & Χρήστος Ντ.

Λίγη ώρα μένει μέχρι την αποχώρηση ενός εκ των υποψηφίων για την έξοδο από το σπίτι του Βig Brother στον ΣΚΑΪ και οι εντάσεις κορυφώνονται μεταξύ των συγκατοίκων.

Φένια και Χρήστος Ντεντόπουλος ξεκινούν έναν αυστηρό διάλογο με αφορμή την υποψηφιότητα και δεν αργούν να «αρπαχτούν για τα καλά».

«Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι εγώ έχω κρύψει ποιος Θέλω να φύγει από το σπίτι;» τον ρωτά η Φένια κάπως ειρωνικά για να του δηλώσει ευθαρσώς εν συνεχεία πως θέλει να τον δει να αποχωρείς.

«Θέλω να φύγεις», παραδέχτηκαν και οι δύο ο ένας για τον άλλον για να πουν και οι δύο, στη συνέχεια, «δεν θα σου κάνω τη χάρη».

