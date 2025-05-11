Big Brother: Αρπάχτηκαν Φένια & Χρήστος Ντ.

Λίγη ώρα μένει μέχρι την αποχώρηση ενός εκ των υποψηφίων για την έξοδο από το σπίτι του Βig Brother στον ΣΚΑΪ και οι εντάσεις κορυφώνονται μεταξύ των συγκατοίκων.

Φένια και Χρήστος Ντεντόπουλος ξεκινούν έναν αυστηρό διάλογο με αφορμή την υποψηφιότητα και δεν αργούν να «αρπαχτούν για τα καλά».

«Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι εγώ έχω κρύψει ποιος Θέλω να φύγει από το σπίτι;» τον ρωτά η Φένια κάπως ειρωνικά για να του δηλώσει ευθαρσώς εν συνεχεία πως θέλει να τον δει να αποχωρείς.

«Θέλω να φύγεις», παραδέχτηκαν και οι δύο ο ένας για τον άλλον για να πουν και οι δύο, στη συνέχεια, «δεν θα σου κάνω τη χάρη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.