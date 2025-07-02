Big Brother - Απρόβλεπτες εξελίξεις: Μια νέα δοκιμασία για την αρχηγία, η πρώτη υποψηφιότητα και το κλειδωμένο Captain's Room (Βίντεο)

Οι πρώτες αντιδράσεις από την αποχώρηση της Μαρικέλλυ είναι ποικίλες. Σε ορισμένους στοίχισε αρκετά, κάποιοι μάλιστα βυθίζονται στη θλίψη, ενώ κάποιοι αρχίζουν να σκέφτονται διαφορετικά για τους συγκάτοικους τους.

Η Χριστίνα Παπαδέλλη δυσκολεύεται να διαχειριστεί την απουσία της Μαρικέλλυ. Κλαίει και επιλέγει την απομόνωση. Κοντά της βρίσκονται ο Νίκος Ζαφειράκης, ο Χρήστος Γκικουρίας, η Ζωή Ασουμανάκη και η Θεοφανία Νικολαΐδη.

Εν τω μεταξύ μία νέα δοκιμασία περιμένει τους συγκάτοικους στον κήπο, καθώς έρχεται η ώρα της ανάδειξης του/της νέας αρχηγού. Όποιος/α θέλει να διεκδικήσει τη νίκη, θα πρέπει να αποδείξει πως είναι δεινός/ή… σέρφερ! Η αρχηγία δίνει το προνόμιο της ασυλίας, δεν δίνει όμως το Captain’s Room, το οποίο από σήμερα κλειδώνει και θα ανοίγει μόνο σε… εξαιρετικές περιπτώσεις!

Ο τρόπος που εξελίσσονται οι σχέσεις μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER πολλές φορές ξαφνιάζει. Ποιοι έχουν δεύτερες σκέψεις για ορισμένους συγκάτοικους; Ποιος νιώθει πως ίσως να έχει αδικήσει τη Ζωή και τη Φένια;

Η ανοιχτή ψηφοφορία θα δώσει και το όνομα της πρώτης υποψηφιότητας. Θα είναι προβλέψιμη η επιλογή ή αυτή τη φορά το αποτέλεσμα θα αιφνιδιάσει;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.