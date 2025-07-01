Ο Δήμος Αναστασιάδης παίζει Handel στο πιάνο με τον γιο του και η εγκυμονούσα Θεωνά όρθια καμαρώνει

Ή αλλιώς το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει λέει ο σοφός λαός. Και φαίνεται πως ο πρωτότοκος -γιατί έρχεται και ο δεύτερος- γιος του Δήμου Αναστασιάδη και της Τζένης Θεωνά, όπως ο μπαμπάς του έχει ταλέντο στη μουσική.

Ο εξάχρονος Αρίωνας κάνει ήδη πιάνο και συμμετείχε στην παράσταση του Ωδείου του μαζί με τον πατέρα του παίζοντας στο πιάνο ένα υπέροχο κομμάτι του πασίγνωστου κλασσικού Georg Friedrich Handel που έχει τίτλο Passacaglia.

