Η Σολωμού κάνει διακοπές στην Πάρο και πήρε σπέσιαλ προφυλάξεις για το... μάτι

Και δεν την αδικούμε... Άσχημο πράγμα το μάτι, αν πιστεύετε σε αυτό, καθώς μπορεί να σου τινάει στον αέρα το ευχάριστο κλίμα των διακοπών σου. Αυτό σκέφτηκε και η Μαρία Σολωμού που βρίσκεται με τις φίλες της στην πανέμορφη Πάρο και είπε να πάρει προφυλάξεις. Σου λέει με τέτοιο κορμί που διατηρώ δεν μπορεί κάποιος θα με γλωσσοφάει... (όντως)

Η ηθοποιός πήρε τη Μαύρα, τη σκυλίτσα της που την έχει σχεδόν παντού μαζί της και ταξίδεψε στο κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων πριν από την έκδοση του απαγορευτικού απόπλου. Και στις παραλίες που επέλεξε να πάει η αλήθεια ήταν πως αέρα -δυνατό- δεν είχε.

Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.