Η αποχώρηση της Μαρικέλλυ από το BIG BROTHER στοίχισε αρκετά σε ορισμένους συγκάτοικους. Aπόψε, Τρίτη 01 Ιουλίου, στις 23.15, στον ΣΚΑΪ θα παρακολουθήσουμε τις πρώτες αντιδράσεις. Ποιοι βυθίζονται στη θλίψη και ποιοι αρχίζουν να σκέφτονται διαφορετικά για ορισμένους ανθρώπους;

Η Χριστίνα Παπαδέλλη δυσκολεύεται να διαχειριστεί την απουσία της Μαρικέλλυ. Κλαίει και επιλέγει την απομόνωση. Κοντά της βρίσκονται ο Νίκος Ζαφειράκης, ο Χρήστος Γκικουρίας, η Ζωή Ασουμανάκη και η Θεοφανία Νικολαΐδη.

Έφτασε η ώρα, η αρχηγία να αλλάξει χέρια. Μία νέα δοκιμασία περιμένει τους συγκάτοικους στον κήπο. Όποιος θέλει να διεκδικήσει τη νίκη, θα πρέπει να αποδείξει πως είναι δεινός… σέρφερ! Ο νέος αρχηγός θα έχει το προνόμιο της ασυλίας, δεν θα έχει όμως το Captain’s Room, το οποίο από σήμερα κλειδώνει και θα ανοίγει μόνο σε… εξαιρετικές περιπτώσεις!

Ο τρόπος που εξελίσσονται οι σχέσεις μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER πολλές φορές ξαφνιάζει. Ποιοι έχουν δεύτερες σκέψεις για ορισμένους συγκάτοικους; Ποιος νιώθει πως ίσως να έχει αδικήσει τη Ζωή και τη Φένια;

Η ανοιχτή ψηφοφορία θα δώσει και το όνομα της πρώτης υποψηφιότητας. Θα είναι προβλέψιμη η επιλογή ή αυτή τη φορά το αποτέλεσμα θα αιφνιδιάσει;

Όλα όσα συμβαίνουν μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER προβάλλονται σε αληθινό χρόνο μέσα από το live streaming στο skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID! Συντονιστείτε για να μη χάσετε τις εξελίξεις!

BIG BROTHER

ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 23.15

ΚΥΡΙΑΚΗ BIG BROTHER LIVE

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.