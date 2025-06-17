Ηθοποιός του Bridgerton γίνεται «viral» μετά από καβγά με ληστή

Η Genevieve Chenneour, ηθοποιός του Bridgerton που υποδύεται την κουτσομπόλα Clara Livingston, μπορεί να παθαίνει υστερία στη σειρά αν έβλεπε κάποιον ληστή μπροστά τη, αλλά στην πραγματική ζωή, είναι άλλη ιστορία.

Τον Φεβρουάριο, η Chenneour αντιμετώπισε έναν 18χρονο άνδρα που προσπάθησε να της κλέψει το κινητό σε καφέ του Kensington, και το Daily Mail δημοσίευσε το υλικό από κάμερα ασφαλείας στις 10 Ιουνίου.

Καθώς το βίντεο άρχισε να γίνεται viral, η ηθοποιός μίλησε δημόσια για το περιστατικό στην εκπομπή This Morning στις 12 Ιουνίου, εξηγώντας πως η εκπαίδευσή της στην υποκριτική τη βοήθησε να αντιδράσει άμεσα.

Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.