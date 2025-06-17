Robin Wright: Έδωσε αγώνα για ίση αμοιβή στο «House of Cards»

Η Ρόμπιν Ράιτ αναφέρθηκε στην περίοδο που συμμετείχε στο «House of Cards» στη διάρκεια συζήτησης στο Φεστιβάλ Τηλεόρασης του Μόντε Κάρλο λέγοντας ότι έπρεπε να αγωνιστεί για ίση αμοιβή στη σειρά επειδή δεν είχε Όσκαρ. Στη συζήτηση με συντονιστή τον διευθυντή διεθνών θεμάτων του Variety, Λίο Μπαράκλαου, η Ρόμπιν Ράιτ θυμήθηκε πώς κέρδισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά του 2013, η οποία ήταν η πρώτη μεγάλη τηλεοπτική σειρά του Netflix.

«Όταν ο Ντέιβιντ Φίντσερ μου πρότεινε το "House of Cards" είπε: «Αυτό θα είναι το μέλλον, θα είναι επαναστατικό», ανέφερε η Ράιτ. «Και δείτε πού βρισκόμαστε τώρα», τόνισε.

"They said, ‘We can’t pay you the same [as Kevin Spacey] as an actor, so we will make you exec producer and you can direct. We will give you three different paychecks.’ I asked, ‘Why can’t you pay me… pic.twitter.com/jMRaDPE0hW — Variety (@Variety) June 16, 2025

Ωστόσο, είπε ότι έπρεπε να αγωνιστεί για ίση αμοιβή στην επιτυχημένη σειρά, στην οποία συμπρωταγωνίστησε με τον Κέβιν Σπέισι. «Ναι, ήταν δύσκολο. Θα είμαι ειλικρινής», είπε. «Όταν ανέφερα: "Νομίζω ότι είναι δίκαιο επειδή ο χαρακτήρας μου έγινε τόσο δημοφιλής όσο του Σπέισι" μου είπαν: "Δεν μπορούμε να σε πληρώσουμε το ίδιο ως ηθοποιό, οπότε θα σε κάνουμε εκτελεστική παραγωγό και εσύ μπορείς να σκηνοθετήσεις. Θα σου δώσουμε τρεις διαφορετικούς μισθούς".

«"Γιατί δεν μπορείτε να με πληρώσετε ως ηθοποιό;" ρώτησα. "Επειδή δεν κέρδισες Όσκαρ"», μου απάντησαν.

Αλλά με το να θυμώνεις «δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα», είπε η ηθοποιός.

Η Ράιτ είπε ακόμη ότι όταν ανέλαβε τη σκηνοθεσία της σειράς το θεώρησε ένα «δώρο». «Έμαθα τόσα πολλά σε εκείνη τη σειρά. Δεν ένιωσα καμία πίεση. Με ενθάρρυναν να το κάνω», επισήμανε.

Στη συνέχεια, η Ράιτ μίλησε επίσης για την κινηματογραφική της καριέρα με συμμετοχή σε εμβληματικές ταινίες, μεταξύ άλλων «Princess Bride» και «Forrest Gump».«Οι άνθρωποι εξακολουθούν να με ρωτούν για αυτές τις ταινίες. Μόνο για αυτές τις ταινίες», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

