Η Μπιγιονσέ απέσπασε χθες για πρώτη φορά στην καριέρα της την υψηλότερη διάκριση, εκείνη για το άλμπουμ της χρονιάς, κατά τη διάρκεια της απονομής των μουσικών βραβείων Grammy 2025.

Η τραγουδίστρια επικράτησε των Τέιλορ Σουίφτ, Μπίλι Έιλις και άλλων. Παρότι, η Beyonce έχει συγκεντρώσει περισσότερα Γκράμι στην καριέρα της από οποιονδήποτε άλλον καλλιτέχνη αυτή ήταν η πρώτη φορά που τιμήθηκε για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς με τίτλο «Cowboy Carter».

«Με τιμά ιδιαίτερα και νιώθω πολύ γεμάτη. Πέρασαν πολλά, πολλά χρόνια», δήλωσε η καλλιτέχνιδα από σκηνής έχοντας στο πλευρό της την κόρη της Μπλου Άιβι Κάρτερ. Αυτή ήταν η πέμπτη φορά που προτείνεται για την κατηγορία αυτή η Μπιγιονσέ, η οποία κέρδισε χθες τρία τρόπαια συνολικά ανεβάζοντας σε 35 τον αριθμό των διακρίσεων που έχει λάβει μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, όλοι οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολίασαν την αντίδρασή της όταν άκουσε ότι είναι η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς. Η καλλιτέχνιδα φαίνεται να «παγώνει» μόλις ακούει το όνομά της, με τους χρήστες να... «ζωγραφίζουν» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέχρι και meme έγινε!

Beyoncé se llevó el Grammy al mejor meme pic.twitter.com/Mv9zMVtCkb — Rimanegra (@Rimanegra_) February 3, 2025

The look on Beyoncé’s face. Going down as the meme/gif of 2025 #GRAMMYs pic.twitter.com/AtUrOHUWpK — Wild Media (@wildddmedia) February 3, 2025

Πηγή: skai.gr

