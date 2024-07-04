Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Beverly Hills 90210: Δείτε πώς είναι σήμερα το αρχικό καστ μετά από 34 χρόνια

Η σειρά που λατρέψαμε και οι πρωταγωνιστές της στο «σήμερα»

Beverly Hills 90210: Δείτε πως είναι σήμερα το αρχικό καστ μετά από 34 χρόνια

Για όσους μεγαλώσαμε στα 90’s, η αμερικανική σειρά «Beverly Hills 90210» ήταν το... «Gossip Girl» ή το «Cobra Kai» της εποχής μας.

Στο αστραφτερό Beverly Hills μια παρέα εφήβων με τις δυσκολίες και τα θέματά τους, τους έρωτες, τους χωρισμούς και τα δράματα μεγάλωσε μαζί μας και ήταν το απόλυτο «hit» της εποχής. Και, φυσικά, το αγαπημένο θέμα συζήτησης την άλλη ημέρα στο σχολείο.

Η αναβίωση της σειράς πριν από μερικά χρόνια δεν είχε την ίδια τύχη, αλλά στην καρδιά μας θα είναι για πάντα η σειρά της εφηβείας μας.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Beverly Hills 90210
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark