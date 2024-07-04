Για όσους μεγαλώσαμε στα 90’s, η αμερικανική σειρά «Beverly Hills 90210» ήταν το... «Gossip Girl» ή το «Cobra Kai» της εποχής μας.

Στο αστραφτερό Beverly Hills μια παρέα εφήβων με τις δυσκολίες και τα θέματά τους, τους έρωτες, τους χωρισμούς και τα δράματα μεγάλωσε μαζί μας και ήταν το απόλυτο «hit» της εποχής. Και, φυσικά, το αγαπημένο θέμα συζήτησης την άλλη ημέρα στο σχολείο.

Η αναβίωση της σειράς πριν από μερικά χρόνια δεν είχε την ίδια τύχη, αλλά στην καρδιά μας θα είναι για πάντα η σειρά της εφηβείας μας.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.