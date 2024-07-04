Οι κολλητοί, Αντίνοος Αλμπάνης και Γιώργος Παπαγεωργίου τραγουδούν αγκαλιά με τη Βίσση

Είναι πολύ συνηθισμένο να βλέπεις τα παιδιά γνωστών καλλιτεχνών να κάνουν στενή παρέα καθώς οι περισσότεροι γνωρίζονται από τα παιδικά τους χρόνια, συνήθως λόγω συνεργασίας των γονιών τους και λίγο πολύ αν ταιριάζουν κιόλας αποκτούν πολύ φιλικές σχέσεις.

Αυτό σίγουρα συμβαίνει και ανάμεσα στον, Αντίνοο Αλμπάνη και τον γιο της Φιλαρέτης Κομνηνού, Γιώργο Παπαγεωργίου. Ηθοποιοί και οι δύο και πετυχημένοι στον χώρο τους γνωρίστηκαν στην αρχή της καριέρας τους και συνεχίζουν να είναι φίλοι στηρίζοντας ο ένας τον άλλον όπου χρειαστεί.

Έτσι ο Αντίνοος Αλμπάνης ήταν ανάμεσα στους χιλιάδες που βρέθηκαν στην Τεχνόπολη για τη συναυλία του συγκροτήματος που έχει εδώ και χρόνια ο Γιώργος Παπαγεωργίου, τους Polkar και μάλιστα ανέβηκε και στη σκηνή και τραγούδησε μαζί του το «Δώδεκα» της Άννας Βίσση!

