Summer’s Cool είναι μόνο στον ΣΚΑΪ: Πρεμιέρα στις 8 Ιουλίου

Μια καινούργια, κεφάτη, καλοκαιρινή εκπομπή ξεκινάει από τη Δευτέρα 8 Ιουλίου και καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 14:50 στον ΣΚΑΪ, με τους Λάμπρο Κωνσταντάρα, Μαριάντα Πιερίδη, Μάρτζυ Λαζάρου, Κωνσταντίνο Αρτσίτα και Ισίδωρο Φίκαρη.

Η πιο cool παρέα του καλοκαιριού αναλαμβάνει να δροσίσει τα μεσημέρια μας με το κέφι, τη ζωντάνια και τη θετική της ενέργεια.

Συνεντεύξεις, τηλεοπτικά νέα, συνδέσεις με τα νησιά και με όλη την Ελλάδα, θέματα αποκλειστικά που θα συζητηθούν!

Γιατί SUMMER’S COOL είναι μόνο στον ΣΚΑΪ!

Αρχισυνταξία: Νίκος Σερεμετάκης.

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Ρουμπής

Πηγή: skai.gr

