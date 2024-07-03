«Bahar-Καινούργια Αρχή»: Η Μπαχάρ ξέχασε να ζήσει - Δείτε το trailer

BAHAR

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ

Η ΜΠΑΧΑΡ ΞΕΧΑΣΕ ΝΑ ΖΗΣΕΙ…

Απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Η Μπαχάρ έκανε τα πάντα για να είναι αρεστή στον άντρα της και την οικογένειά της. Κλείστηκε στο σπίτι, έγινε νοικοκυρά, έγινε αόρατη μέσα στο πλήθος. Η ηρωίδα μας, για να ικανοποιεί τις ανάγκες των άλλων όλα αυτά τα χρόνια, έχασε τον εαυτό της, ξέχασε να ζήσει… Νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η Μπαχάρ τρέφει ακόμα αυταπάτες ότι ο Τιμούρ, ο αγαπημένος της σύζυγος, θα τη βοηθήσει. Εκείνος όμως, κάνει και πάλι πίσω και η ζωή της Μπαχάρ κρέμεται από μια κλωστή. Ο γιατρός της, ο Εβρέν, αλλά και ο γιος της, ο Αζίζ, κάνουν αγώνα δρόμου για να βρουν άλλον συμβατό δότη και μάλιστα άμεσα. Στο πλευρό της πάντα η μητέρα της Γκιουλτσέκ, η κόρη της Ουμάι και η κολλητή της φίλη Τσαγλά. Στο αντίπαλο στρατόπεδο ο Τιμούρ με τη μητέρα του, τη Νεβρά, η οποία βγάζει όλη τη σκληρότητα που τη χαρακτηρίζει.

Ο δότης βρίσκεται, η επέμβαση πραγματοποιείται και μάλιστα με επιτυχία. Η Μπαχάρ ξυπνά, όχι μόνο τη νάρκωση, αλλά και από την κατάσταση πουβρίσκεται τόσα χρόνια σε μία οικογένεια που δεν την υπολογίζει, δεν την εκτιμά.

Ξυπνά με όλες τις έννοιες της λέξης και αποφασίζει να πάρει τη ζωή στα χέρια της και να αλλάξει στάση στους γύρω της. Και αυτό θα γίνει γνωστό σε όλους.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα του επεισοδίου:



Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσιτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσάγλα), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

Πηγή: skai.gr

