Coldplay: Με ένα ποστ γνωστή παρουσιάστρια έδειξε οτι συμμετείχε στο clip τους στο Ηρώδειο

Και κρατήθηκαν και δεν το δημοσιοποίησαν μέχρι που πλέον κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ που γύρισαν στο Ηρώδειο στις 10 Ιουνίου οι Coldplay. Το απίθανο clip, διαφημιση της χώρας μας που θα μείνει για πάντα στην ιστορία κυκλοφόρησε χθες και είναι πραγματικά συγκλονιστικό.

Η οπτικοποίηση του τραγουδιού Feels Like Falling in Love έγινε στο αρχαίο θέατρο του Ηρωδείου και ήταν μια μαγική βραδιά για όσους βρέθηκαν εκεί και πήραν μέρος στο γύρισμα αυτό που το βρετανικό συγκρότημα αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα.

