Ann Wilson: Έχει καρκίνο - Αναβάλλονται όλες οι συναυλίες των «Heart»

Η τραγουδίστρια Αν Γουίλσον των Heart, ανακοίνωσε ότι πάσχει από καρκίνο και θα υποβληθεί σε θεραπεία. Λόγω αυτής της κατάστασης, το συγκρότημα αναβάλλει τις επερχόμενες συναυλίες της περιοδείας «Royal Flush Tour» στη Βόρεια Αμερική.

Σε ανακοίνωσή της η τραγουδίστρια ανέφερε ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση καρκινικού όγκου και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης. Οι γιατροί την προέτρεψαν να υποβληθεί σε προληπτική χημειοθεραπεία κάνοντας ένα διάλειμμα από τις συναυλίες «προκειμένου να αναρρώσει πλήρως». Αυτό σημαίνει ότι οι υπόλοιπες συναυλίες της περιοδείας θα πραγματοποιηθούν το 2025.

Ann Wilson Announces Cancer Diagnosis, Postpones Heart Tour https://t.co/4nn5pWkTJ2 — The Hollywood Reporter (@THR) July 2, 2024

«Προς τους κατόχους των εισιτηρίων, εύχομαι πραγματικά να μπορούσαμε να κάνουμε αυτές τις συναυλίες. Να ξέρετε ότι σκοπεύω να επιστρέψω σίγουρα στη σκηνή το 2025» ανέφερε η Γουίλσον στην ανακοίνωση.

«Η ομάδα μου διευθετεί τις λεπτομέρειες και θα σας ενημερώσουμε για το νέο πρόγραμμα το συντομότερο δυνατό».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση όλα τα εισιτήρια θα εξαργυρωθούν ενώ οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες. «Πρόκειται απλώς για μια μικρή παύση. Έχω ακόμη πολλά χρόνια να τραγουδήσω» συνέχισε η Γουίλσον πριν προσθέσει: «Με όλο το σεβασμό, αυτή είναι η τελευταία δημόσια δήλωση που θα ήθελα να κάνω για το θέμα».

Πάνω από 50 συναυλίες σε στάδια και αρένες σε δεκάδες πόλεις στις ΗΠΑ και τον Καναδά αναβάλλονται. Σύμφωνα με το ΑP, μαζί με το συγκρότημα θα έκαναν την εμφάνισή τους οι Def Leppard και οι Journey.

Οι αδελφές Αν και Νάνσι Γουίλσον, πρωτοπόρες στην αρένα του hard rock, γνώρισαν τεράστια επιτυχία ως μέλη του γκρουπ Heart που δημιούργησαν στο Σιατλ το 1970 με τους Roger Fisher, Michael Derosier, Howard Leese και Steve Fossen. Το συγκρότημα έγινε γνωστό με τα τραγούδια «Alone», «Crazy on You» και Magic Man». Τον Απρίλιο του 2013, η μπάντα εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame ενώ το 2023 τιμήθηκαν από την Ακαδημία Ηχογράφησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

