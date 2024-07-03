Μιντάτι, της Τζένης Αργυρίου στην Πειραιώς 260

Το «Μιντάτι», μια παράσταση για την ανθρώπινη συνύπαρξη και τη συλλογικότητα, παρουσιάζει η χορογράφος Τζένη Αργυρίου στις 3 και 4 Ιουλίου στην Πειραιώς 260, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2024. Η γνωστή δημιουργός εμπνέεται από την κληρονομιά των παραδοσιακών και λαϊκών ελληνικών χορών αλλά και από σύγχρονες χορογραφικές πρακτικές, διαμορφώνοντας στο έργο αυτό ένα τοπίο όπου ο χορός συνδέεται με τη ζωντανή μουσική σε ένα αρμονικό ταίριασμα. Στο «Μιντάτι» χορεύτριες και χορευτές, μουσικοί και θεατές μοιράζονται έναν κοινό κόσμο και συμμετέχουν σε ένα είδος «τελετουργίας», σε μια συλλογική ανθρώπινη εμπειρία.

Παίζουν: Σεβαστή Ζαφείρα, Σωτηρία Κουτσοπέτρου, Ερμής Μαλκότσης, Τάσος Νίκας, Ιωάννα Παρασκευοπούλου, Δέσποινα Σανιδά Κρεζία, Νάνσυ Σταματοπούλου.

Παραστάσεις: Τετάρτη 3 και Πέμπτη 4 Ιουλίου στις 21:00

Εισιτήρια: Διακεκριμένη ζώνη 25€, Α Ζώνη 5€ – 20€, Β Ζώνη 5€ – 15€. Προπώληση: aefestival.gr και more.com

Πειραιώς 260, Ταύρος

Opeth και Leprous έρχονται για το απόλυτο progressive live στο θέατρο Λυκαβηττού

Εννιά χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση στην Αθήνα, οι σημαντικότεροι Σουηδοί εκφραστές του progressive metal, ΟPETH, θα μοιραστούν την σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού στις 3 Ιουλίου 2024 με τους πρωτοπόρους του σύγχρονου progressive Leprous στα Rockwave Nights. Η λατρεία και το πάθος τους για τον ήχο της δεκαετίας του ’70 μεταφόρφωσαν τους ΟPETH σε ένα μουσικό πολυεργαλείο που διακρίνεται από progressive μέταλ, folk και blues ακούσματα και μουσικές ενορχηστρώσεις δύσκολες στην περίπλοκη απλότητά τους και πολυμήχανες στην ικανότητά τους να γοητεύουν με απολαυστικές, στοχαστικές μελωδίες. Μαζί τους Οι κυβερνήτες του σύγχρονου «progosphere», Leprous.

Τετάρτη 3/7, 21:00

Εισιτήρια: 49,50 ευρώ. Προπώληση: more.com

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού – Αθήνα, Αττική

Στέφανος Κορκόλης και Σοφία Μανουσάκη στο City Garden Festival

Ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη μάς καλούν σε μια μοναδική συναυλία, την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024 στο City Garden Festival, για να απολαύσουμε μαζί αγαπημένα τραγούδια. Μια ερωτική ιεροτελεστία «Με τη φωνή του φεγγαριού». Τραγούδια με μεθυστικούς χυμούς, ρυθμούς και μελωδίες: από συναισθηματικά φορτισμένες μπαλάντες έως τραγούδια εξωστρεφών διαθέσεων. «Σκόνη και θρύψαλα», «Δεν είσαι εδώ», «Στους πέντε ανέμους», «Ο άγγελός μου», «Κάθε φορά που με κοιτάζεις», «Σ’ έχω ερωτευτεί», «Λατέρνα», «Εκατό φορές κομμάτια», «Θες», «Σβήσε το φεγγάρι», «Κάποιες φορές», αλλά και τραγούδια των Leonard Cohen, Aerosmith, Rolling Stones, Donna Summer, Γιώργου Δημητριάδη, Αντώνη Μιτζέλου και άλλων.

Τετάρτη 3/7, 21:00

Εισιτήρια: Από 12€. Προπώληση: more.com

Christmas Theater, Λεωφ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι 111 46 Τηλέφωνο: 21 1770 1700

Cindy Sherman at Cycladic: Πρώιμα έργα – ορόσημα της Αμερικανίδας φωτογράφου στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Περισσότερα από εκατό έργα της Cindy Sherman πρόκειται να παρουσιαστούν στην έκθεση με τίτλο «Cindy Sherman at Cycladic: Πρώιμα έργα» που διοργανώνει το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης από 30 Mαϊου μέχρι 4 Νοεμβρίου 2024 στο Μέγαρο Σταθάτου. Πρόκειται για την πρώτη μουσειακή έκθεση με φωτογραφικά έργα της διάσημης Αμερικανίδας καλλιτέχνιδας στην Ελλάδα, στην οποία θα παρουσιαστούν έργα-ορόσημα από την πρώιμη σειρά φωτογραφιών «Untitled Film Stills» (1977-1980), καθώς και από τις σειρές «Rear Screen Projections» (1980), «Centerfolds» (1981) και «Color Studies» (1982).

Διάρκεια Έκθεσης: 30 Μαϊου – 4 Nοεμβρίου 2024

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: €16. Μειωμένο εισιτήριο: €12. Περιλαμβάνει είσοδο και στις Μόνιμες εκθέσεις

Ωράριο: Δευτέρα: 10:00-17:00. Τρίτη: Κλειστά. Τετάρτη: 10:00-17:00. Πέμπτη: 10:00-20:00. Παρασκευή: 10:00-17:00. Σάββατο: 10:00-17:00. Κυριακή: 11:00-17:00.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης – Μέγαρο Σταθάτου, Βασιλίσσης Σοφίας και Ηροδότου 1, Αθήνα. Τηλ.: 210 7228321-3

