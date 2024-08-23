Μαριέλλα Σαββίδου: «Αυτό που συμβαίνει εδώ δεν είναι ανθρώπινο»

Για τα χρόνια που έζησε και εργάστηκε στη Γαλλία μίλησε η Μαριέλλα Σαββίδου. Η ηθοποιός που είναι και εξαιρετική τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στο Λοιπόν που κυκλοφορεί να ανάμεσα σε άλλα αποκάλυψε και την επιθυμία της να ξανασυνεργαστεί με τον Γιώργο Καπουτζίδη αλλά και ίσως να συνεχιζόταν η σειρά «Εθνική Ελλάδος» που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

-Οι συνθήκες στη Γαλλία για έναν ηθοποιό, ειδικά όταν βιώνει μια δύσκολη κατάσταση, είναι διαφορετικές απ’ ό,τι στην Ελλάδα;

«Στη Γαλλία που έχω ζήσει και έχω δουλέψει για αρκετά χρόνια υπάρχει πάντα αντικαταστάτης σε μια δουλειά, δεν είναι όπως στην Ελλάδα, που δεν υπάρχει κανείς να σ’ αντικαταστήσει σε μία παράσταση. Αυτό που συμβαίνει εδώ δεν είναι ανθρώπινο, γι’ αυτό και στο εξωτερικό υπάρχουν αντικαταστάτες. Άνθρωποι είμαστε και ευτυχώς ή δυστυχώς πράγματα κακά μπορεί να συμβούν σε όλους μας, οπότε πρέπει να υπάρχει ένα εναλλακτικό σχέδιο».

-Εσένα σου συνέβη κάτι κακό και έπρεπε να δουλέψεις ταυτόχρονα;

«Δόξα τω Θεώ όχι, αλλά έχει συμβεί σε άλλους συναδέλφους μου. Έχει συμβεί συνάδελφός μου να σπάσει το πόδι του εν ώρα παράστασης και να προσπαθεί να συνεχίσει. Ήταν ό,τι πιο σουρεάλ έχω ζήσει. Ή μου έχει τύχει να είμαι άρρωστη με γαστρεντερίτιδα και να κάνω κανονικά παράσταση. Μου ερχόταν εμετός και ήθελα να φύγω τρέχοντας για το καμαρίνι»

-Έχεις μαζέψει χρήματα από αυτή τη δουλειά, γιατί φαντάζομαι στη Γαλλία οι αμοιβές είναι καλύτερες

«Ναι, τα χρήματα στη Γαλλία είναι καλύτερα και είναι και άλλες οι συνθήκες. Υπάρχουν οι αντζέντηδες, δουλεύεις πολύ διαφορετικά, σε ένα άλλο πλαίσιο. Επίσης όταν δεν δουλεύεις και ανήκεις στον κλάδο της τηλεόρασης ή του θεάτρου, το γαλλικό κράτος φροντίζει να παίρνεις κάποια χρήματα. Υπάρχει αυτό το καθεστώς γιατί προστατεύουν τις τέχνες και τους καλλιτέχνες».

-Σκέφτηκες ποτέ να μείνεις μόνιμα στη Γαλλία;

«Είχα σκεφτεί να μείνω μόνιμα στη Γαλλία και η Ελλάδα ήρθε τελείως αναπάντεχα στη ζωή μου. Αν δεν ήταν η σειρά «Εθνική Ελλάδος» του Γιώργου Καπουτζίδη δεν θα ερχόμουν στην Ελλάδα».

-Θα σε ξαναδούμε μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη;

«Μακάρι να μας ξαναδείτε μαζί (γέλια)».

-Μας έχει μείνει και το παράπονο ότι δεν είδαμε την «Εθνική Ελλάδος» να ολοκληρώνεται.

«Και σε εμάς το ίδιο… Πολύ θα θέλαμε να συνεχιστεί κάποια στιγμή η «Εθνική Ελλάδος», ήταν μια σειρά που αγαπήθηκε πολύ και δεθήκαμε με τα κορίτσια. Παρότι έχει περάσει τόσος καιρός, αισθανόμαστε ακόμη δεμένες».

-Έχεις περάσει από δύσκολες συνεργασίες;

«Δόξα τω Θεώ, πραγματικά δεν μου έχει τύχει να περάσω δύσκολα σε συνεργασία και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γνωρίζω ότι άλλοι συνάδελφοι πέρασαν πολύ δύσκολα. Είναι θέμα τύχης».

