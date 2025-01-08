BAFTA 2025: Οι υποψήφιοι για βραβείο Ανερχόμενου Αστέρα

Οι Βρετανοί ηθοποιοί, Μαρίσα Αμπέλα, Ντέιβιντ Τζόνσον και Νάμπαν Ρίζβαν είναι μεταξύ των υποψήφιων για το φετινό βραβείο Ανερχόμενου Αστέρα της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA).

Και οι τρεις ηθοποιοί συμμετέχουν στην τηλεοπτική δραματική σειρά Industry του BBC και του HBO που επικεντρώνεται σε μια ομάδα νεαρών αποφοίτων που διεκδικούν μόνιμους ρόλους σε μια διάσημη επενδυτική τράπεζα στο Λονδίνο.

Πηγή: skai.gr

