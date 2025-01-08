Άκης Παυλόπουλος: Έφερε δώρα στους συναδέλφους του από το Παρίσι αλλά κάποιος είχε... αντίρρηση!

Με δώρα γύρισε από το Παρίσι ο Άκης Παυλόπουλος που εμφανίστηκε ξανά στην εκπομπή Σήμερα του ΣΚΑΪ μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Ο δημοσιογράφος δεν ξέχασε τους συναδέλφους που βρίσκονται στο πάνελ της εκπομπής, Άρη Πορτοσα΄λτε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου αλλά και τον συμπαρουσιαστή του, Δημήτρη Οικονόμου και τους έφερε από ένα... δωράκι!

Όταν ο Δημήτρης Οικονόμου ζήτησε να ευχαριστήσουν τον Άκη για το δώρο, ένα μπρελόκ στο σχήμα του Πύργου του Άιφελ, κάποιος θέλησε να τον... πειράξει για την αξία του.

«Γιατί έχεις αυτό το χαμόγελο;» ρώτησε ο Άκης τον Βαγγέλη.

«Χάθηκε να φέρεις κανένα ακριβό ρολόι;» του είπε ο Βαγγέλης.

«Ρολόι από το Παρίσι; Από την Αγία Βαρβάρα θα σου φέρω!» του απάντησε.

«Η χειρονομία μετράει! Κλείστο το θέμα!» είπε σοβαρά ο Άρης Πορτοσάλτε που ήθελε να επαναφέρει τους συναδέλφους τους στην τάξη!

