«Bad Thoughts»: Kυκλοφόρησε το teaser της νέας κωμικής σειράς του Tom Segura

Tο Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για τη νέα σκοτεινή κωμική σειρά «Bad Thoughts» με πρωταγωνιστή τον δημοφιλή κωμικό, Τομ Σεγκούρα. Η πρεμιέρα της αναμένεται για τις 13 Μαΐου.

Ο πρωταγωνιστής και δημιουργός, σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός έδωσε μία πρώτη γεύση κατά τη διάρκεια της sold-out παράστασής του στο Madison Square Garden.

Το «Bad Thoughts» θα αποτελείται από έξι επεισόδια σε σκηνοθετική επιμέλεια των Ράμι Χατσέικ, Τζέρεμι Κόνερ και Σεγκούρα. Ο Kόνερ εκτελεί και χρέη επικεφαλής σεναριογράφου και παραγωγού, ενώ είναι γνωστός για τη συνδημιουργία της κωμικής σειράς «Drunk History», η οποία προβλήθηκε στο Comedy Central για έξι σεζόν από το 2013 έως το 2019 και ήταν υποψήφια για 17 βραβεία Emmy.

Σύμφωνα με το Netflix «η διεστραμμένη κωμική αίσθηση του Τομ είναι το βασικό DNA αυτής της σειράς, όπου κάθε ιστορία θα ξεδιπλώνεται με έναν ξεκαρδιστικά ανατριχιαστικό τρόπο που μόνο ο ίδιος θα μπορούσε να φανταστεί».

Η σειρά παράγεται μέσω της εταιρείας του κωμικού «Your Mom's House», που φέρει το ίδιο όνομα με το επιτυχημένο podcast του, το οποίο συν-παρουσιάζει με τη σύζυγό του, Κριστίνα Παζίτσκι, σύμφωνα με το Variety.

