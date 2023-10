Αυτό το Σαββατοκύριακο η Ελένη Ράντου, η Ραχήλ Μακρή και η Βάσω Λασκαράκη στην εκπομπή «ΓΕΙΑ ΣΟΥ» με την Μαρία Μπακοδήμου

Τα πιο «ΓΕΙΑ ΣΟΥ» Σαββατοκύριακα είναι στον ΣΚΑΪ

Τα πιο «ΓΕΙΑ ΣΟΥ» Σαββατοκύριακα είναι στον ΣΚΑΪ!

Το Σάββατο 21/10 η Ραχήλ Μακρή έρχεται στο πλατό του «ΓΕΙΑ ΣΟΥ», λίγες μέρες μετά την αποχώρησή της από το «I’m a Celebrity… Get me out of here!». Στη συνέχεια, η Μαρία Μπακοδήμου υποδέχεται την Ελένη Ράντου ενώ την Κυριακή 22/10, η Βάσω Λασκαράκη δίνει την πρώτη της συνέντευξη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής της, «The Break», στον ΣΚΑΪ.

Η πιο ευχάριστη παρέα του Σαββατοκύριακου είναι «ΓΕΙΑ ΣΟΥ»!

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11:45, με την Μαρία Μπακοδήμου. Μαζί της, η Νάνσυ Παραδεισανού, ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας και ο Ισίδωρος Φίκαρης.

Πηγή: skai.gr

