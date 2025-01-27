Η Αθηνά Ωνάση ξανά στο επίκεντρο συζητήσεων μετά τα ρεπορτάζ που αναφέρουν ότι η αμύθητη περιουσία της μειώνεται χρόνο με τον χρόνο, όλο και περισσότερο. Πιο συγκεκριμένα, στη «χρυσή κληρονόμο» χρεώνονται μια σειρά από λάθος επιλογές, που κλήθηκε να πληρώσει ακριβά.

Μόνο για τον χωρισμό της από τον Αλβάρο Ντε Μιράντα Νέτο, αναγκάστηκε να πληρώσει ένα ποσό, κοντά στα 45 εκατομμύρια δολάρια. Η ίδια πάντως αποφεύγει την οποιαδήποτε δήλωση και γενικότερα τα ΜΜΕ. Η κληρονόμος της θρυλικής δυναστείας είδε την περιουσία της να μειώνεται δραματικά λόγω λάθος επενδύσεων, πολυδάπανων χόμπι και αποζημιώσεων. Και είναι γεγονός ότι η Αθηνά Ωνάση δεν συγκαταλέγεται πλέον στους δισεκατομμυριούχους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Real News», μόνο ο χωρισμός της της κόστισε 45 εκατ. δολάρια, ενώ οι επενδυτικές «τρύπες» και η αγάπη της για τα άλογα «εξανέμισαν» μεγάλο μέρος της περιουσίας της.

Όπως αποκαλύπτει ο βιογράφος του Αριστοτέλη Ωνάση, Δημήτρης Λυμπερόπουλος, η Χριστίνα Ωνάση είχε αφήσει στην Αθηνά Ωνάση «ακίνητη περιουσία αξίας μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων, καταθέσεις 40 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, 90 εκατομμυρίων στη Λατινική Αμερική και επενδύσεις 200 εκατομμυρίων δολαρίων». Όμως, η διαχείριση των χρημάτων, όπως και οι δικαστικές υποθέσεις, άλλαξαν τα δεδομένα και πλέον η περιουσία της Αθηνάς Ωνάση έχει μειωθεί δραματικά, όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

Η Αθηνά Ωνάση αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις και ακόμα περισσότερο τις δηλώσεις. Στα 18α γενέθλιά της, η Αθηνά Ωνάση ανέλαβε τον έλεγχο της κληρονομιάς της μητέρας της. Μετά τα 21α γενέθλιά της το 2006, οι δικηγόροι της προσπάθησαν ανεπιτυχώς να την ορίσουν ως πρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση, καθώς το διοικητικό συμβούλιο ισχυρίστηκε ότι δεν είχε τα προσόντα και η ίδια αρνήθηκε ότι ήταν κληρονόμος της περιουσίας του Αριστοτέλη Ωνάση.

Επικαλούμενοι την κληρονομιά του παππού της στη μνήμη του Αλέξανδρου Ωνάση, οι εκπρόσωποι του συμβουλίου δήλωσαν ότι η Αθηνά Ωνάση δεν είχε καμία σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό, τη θρησκεία, τη γλώσσα ή κοινή εμπειρία, καθώς και ότι δεν πήγε ποτέ σε κολέγιο και δεν είχε εργασιακή εμπειρία.

Πηγή: skai.gr

