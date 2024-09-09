Το Poll της Οικονομάκου για τη φωνή της: Σολωμού ή Βάνα Μπάρμπα; Τι ψήφισε ο κόσμος;

Μια λαρυγγίτιδα ταλαιπώρησε για λίγες μέρες την Αθηνά Οικονομάκου βγάζοντάς την εκτός προγράμματος κυρίως σε ότι αφορά τα γυρίσματά της στη νέα σειρά του mega "Έχω παιδιά" καθώς δεν γινόταν να γυρίσει τη συνέχεια μιας σκηνής ή μιας μέρας με άλλη φωνή. Έτσι την έστειλαν σπίτι της μέχρι να επανέλθει στα φυσιολογικά της.

Και η αλήθεια είναι πως ήταν αγνώριστη. Πλην όμως κάτι θύμιζε. Σε κάποιους από τον κόσμο τη Μαρία Σολωμού και σε κάποιους άλλους τη Βάνα Μπάρμπα.

