Αθηνά Οικονομάκου: Ξανά μαζί με τον Bruno Cerella αυτή τη φορά στη Μύκονο

Κάπως έτσι πάει ως τώρα η σχέση του Bruno Cerella και της Αθηνάς Οικονομάκου. Όταν εκείνη έχει τα παιδιά, εκείνος φεύγει και επιστρέφει όταν η Αθηνά αφήνει τα παιδιά στον πατέρα τους. Pas mal.

Από χθες πάντως είναι και πάλι μαζί. Η Αθηνά επέστρεψε αεροπορικώς από την Κρήτη στην Αθήνα και μετά έφυγε με πλοίο για Μύκονο.

