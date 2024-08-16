My man can: Με τον Φάνη Λαμπρόπουλο - Δείτε το trailer

Το Σάββατο 17 Αυγούστου στις 21.00, στο My Man Can, έχουμε έναν ακόμα τελικό και ο Φάνης Λαμπρόπουλος υποδέχεται τα τέσσερα ζευγάρια/ ζουλάπια, όπως τα αποκαλεί, που κέρδισαν στα προηγούμενα επεισόδια. Και τι θέλουν τώρα; Να βάλουν τα δυνατά τους και να αποκτήσουν το μεγάλο έπαθλο: το αυτοκίνητο!

Ο Μιχάλης και η Εργίνα, ο Χρήστος και η Δήμητρα, ο Γιάννης και η Ναταλία, και ο Αντώνης και η Αθηνά δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε κάποια γνώριμα παιχνίδια αλλά και καινούργια:

Οι άντρες κουβαλούν στις πλάτες τις συντρόφους τους, που φορούν νυφικά, και κάνουν παρκούρ μεταφέροντας ένα τριαντάφυλλο. Πόσο χρόνο θα χρειαστούν για να κάνουν το... δρομολόγιο επί πέντε φορές;

Λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού, τα ζευγάρια ανεβαίνουν στη ζυγαριά. Στη συνέχεια, πρέπει να φάνε και να πιουν ό,τι βρίσκεται πάνω στο τραπέζι και να ζυγιστούν ξανά. Ποιο ζευγάρι θα πάρει το περισσότερο βάρος;

Οι άντρες φορούν μία ειδική στολή velcro και αφού κάνουν παρκούρ, μεταφέρουν τα μπαλάκια τένις σε έναν κάδο. Ποιος θα κάνει τον καλύτερο χρόνο;

Τα δύο ζευγάρια που φθάνουν στον τελικό γύρο, καλούνται να συγκεντρωθούν και με μία μπάλα να ρίξουν τα μπουκάλια που βρίσκονται απέναντί τους, σε μία ειδική κατασκευή. Ποιο ζευγάρι θα καταφέρει να τερματίσει πρώτο;

Κάθε Σαββατόβραδο μπαίνουμε σε «play» - τα ζευγάρια για απολαυστικές δοκιμασίες και οι τηλεθεατές για μοναδικές στιγμές!

