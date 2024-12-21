Ένα πολύ ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα στην πορεία της Αθήνας μας μέσα στον χρόνο, με τίτλο "Αθήνα και πάλι Αθήνα" θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν, με ελεύθερη είσοδο, οι επισκέπτες του Χριστουγεννιάτικου Χωριού της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως, την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου στις 12.00

Πέντε ταλαντούχοι ερμηνευτές, ο Γιάννης Μπέζος, η Τάνια Τρύπη, η Βιολέτα Ίκαρη, η Ελένη Καρακάση και ο Μπάμπης Βελισσάριος, με τις μοναδικές φωνές και την ερμηνευτική τους δύναμη, ζωντανεύουν την ιστορία της Αθήνας μέσα από τραγούδια που αγάπησαν γενιές Ελλήνων.

Μια θεματική συναυλία, που εξυμνεί την αξεπέραστη ομορφιά, την ιστορία και τον πολιτισμό της Αθήνας, μέσα από το πλούσιο ρεπερτόριο του αστικού τραγουδιού από την εποχή του Μεσοπολέμου το σήμερα, με την υπογραφή των μεγαλύτερων Ελλήνων συνθετών.

Το μουσικό αυτό ταξίδι είναι μία από τις έξι θεματικές συναυλίες που προσφέρει η Περιφέρεια Αττικής στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό. Την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου ακολουθεί ένα αφιέρωμα σε τραγούδια μεγάλων συνθετών με θέμα το παιδί, με τους Γιάννη Ζουγανέλη, Ρένα Μόρφη, Κώστα Θωμαΐδη, Νίκη Γρανά και Γιάννη Διονυσίου, ενώ τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου οι θεματικές συναυλίες ολοκληρώνονται με ένα αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο, με την Πέγκυ Ζήνα, τον Μπάμπη Στόκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Χριστούγεννα με ανθρωπιά και ευαισθησία

Την ίδια μέρα, στις 18.00, το κέντρο της Αθήνας γεμίζει με ανθρωπιά, αλληλεγγύη, αγάπη και ελπίδα - τα πιο πολύτιμα στολίδια των γιορτών - με την θεατρική παράσταση "Handmade Christmas: Φέτος γιορτάζουμε με ό,τι έχουμε".

Στην κεντρική σκηνή του Χριστουγεννιάτικου Χωριού της Περιφέρειας, μια τρυφερή χριστουγεννιάτικη ιστορία ζωντανεύει από την Κινητή Ομάδα Θεάτρου Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας Ερυθρού Σταυρού. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση πάνω σε σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, όπως η μετανάστευση, η εκμετάλλευση του περιβάλλοντος και η κακοποίηση των ζώων. Χριστουγεννιάτικα τραγούδια ερμηνεύει η Παιδική - Νεανική Χορωδία "Αγ. Σπυρίδων" Κέρκυρας, υπό την διεύθυνση της μαέστρου Χριστίνας Καλλιαρίδου.

Μία ώρα νωρίτερα, στις 17.00, στα δύο mini stages του Χωριού, γεμίζουν μελωδία, ζεστασιά και γιορτινή ατμόσφαιρα μέσα από αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες που ερμηνεύουν ταλαντούχοι σαξοφωνίστες.

Φέτος ζούμε μαγικά Χριστούγεννα στο κέντρο της Αθήνας!

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό που έχει στήσει η Περιφέρεια Αττικής στο Πεδίον του Άρεως, αποτελεί το νέο, απόλυτο εορταστικό τοπόσημο της Αθήνας, προσφέροντας ποικίλες δραστηριότητες, εντελώς δωρεάν.

Το Χωριό λειτουργεί τις καθημερινές από τις 16:30 έως τις 22:00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00 έως τις 22:00, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν τη μαγεία των εορτών στο μεγαλύτερο αστικό πάρκο της Αττικής, το Πεδίο του Άρεως, που πλέον έχει αναβαθμιστεί αισθητικά και λειτουργικά - μέσα από συντονισμένες ενέργειες του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά - αποτελώντας έναν πραγματικά ανοικτό, δημόσιο χώρο, έτοιμο να φιλοξενήσει ποικίλες δραστηριότητες με απόλυτη προσβασιμότητα και υψηλή ασφάλεια.

Ανάμεσα στις εκπλήξεις που περιμένουν τους επισκέπτες, ξεχωρίζει το υπερσύγχρονο παγοδρόμιο – το καλύτερο και μεγαλύτερο που έχει στηθεί στην Ελλάδα – τα τεράστια καρουζέλ που θα χαρίσουν στιγμές παιχνιδιού και ανεμελιάς, μια μεγάλη γευστική γωνιά με παραδοσιακά ποτά και εδέσματα, καθώς και σαράντα ξύλινα σπιτάκια, στα οποία ο επισκέπτης θα μπορεί να αγοράσει χειροποίητες δημιουργίες, είδη δώρων και χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Πολύπλευρες και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες είναι επίσης οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους μικρούς επισκέπτες στο Πεδίον του Άρεως που προσφέρονται - όλες δωρεάν - με τη στήριξη των εταίρων της Περιφέρειας στην πρωτοβουλία για το Χριστουγεννιάτικο Χωριό: της Protergia ως Μεγάλος Χορηγός, της COSMOTE και της ΕΥΔΑΠ ως χορηγοί και του MAD ως χορηγός επικοινωνίας.

Το πλήρες καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Χωριού καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών, καθώς και χρηστικές πληροφορίες για όλες τις προσφερόμενες δράσεις, διατίθενται στην ιστοσελίδα http://xmasvillageattica.gr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.