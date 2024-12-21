Όσκαρ: Αποκλείστηκε το τραγούδι «Forbidden Road» του Ρόμπι Γουίλιαμς

Το τραγούδι του Ρόμπι Γουίλιαμς «Forbidden Road» από την ταινία «Better Man», που προκρίθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για υποψηφιότητα στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με το Variety.

Το τραγούδι, αναφέρουν γνώστες, «ενσωματώνει υλικό από ένα υπάρχον τραγούδι που δεν γράφτηκε για την ταινία» και έτσι κρίθηκε ακατάλληλο για Όσκαρ.

Οι κανόνες της Ακαδημίας ορίζουν ότι οι στίχοι και η μουσική οποιουδήποτε τραγουδιού που υποβάλλεται για βραβεία πρέπει να είναι «πρωτότυπα και γραμμένα ειδικά για κινηματογραφική ταινία».

Η μελωδία του «Forbidden Road» περιέχει αξιοσημείωτες ομοιότητες με αυτή του «I Got a Name», του τραγουδιού των Τσαρλς Φοξ-Νόρμαν Γκίμπελ που ερμήνευσε ο Τζι Κρος στην ταινία του 1973 «The Last American Hero». Συμπτωματικά, ο Φοξ είναι ένας από τους τρεις διοικητές του μουσικού κλάδου της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Την ημι-βιογραφική μουσική ταινία για τον Βρετανό τραγουδιστή της ποπ Ρόμπι Γουίλιαμς σκηνοθέτησε ο Μάικλ Γκρέισι.

«Πρόκειται για μια απόφαση που τιμά τους κανόνες μας και προστατεύει την ιδιαίτερη φύση των κατηγοριών Πρωτότυπου Τραγουδιού και και Πρωτότυπης Μουσικής» αναφέρεται σε επιστολή που έλαβαν τα 400 μέλη του τμήματος μουσικής της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Η ψηφοφορία για τις υποψηφιότητες για Όσκαρ θα ξεκινήσει στις 8 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

