Φώτης Σεργουλόπουλος: Weekend για σκι στα Καλάβρυτα με τη Μελιτά

Mια φορτωμένη εβδομάδα είχαν ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά, αφού εκτός από την εκπομπή τους είχαν και τη βραδινή τους παρουσία ως μέλη της κριτικής επιτροπής στον Εθνικό Τελικό της Eurovision και αποφάσισαν να ξεφύγουν λίγο να χαλαρώσουν και να ηρεμήσουν.

Και διάλεξαν να ανεβούν στα Καλάβρυτα για να απολαύσουν το χιόνι και το σκι. Όλη μέρα στο Χιονοδρομικό Κέντρο, που παρά τις άριστες καιρικές συνθήκες δεν ήταν τίγκα στον κόσμο και έτσι κατάφεραν να κάνουν το σκι τους με την ησυχία τους και μετά να απολαύσουν το φαγητό τους και τον καφέ τους στο σαλέ.

Γιατί εκτός από συνεργάτες μετά από αυτά τα χρόνια που είναι μαζί, έχουν γίνει και στενοί φίλοι και κάνουν στενή παρέα και εκτός τηλεοπτικών στούντιο. Τα καλοκαίρια στα σπίτια που έχει φτιάξει ο Φώτης Σεργουλόπουλος και εκμεταλλεύεται τουριστικά στην Καλαμάτα, αλλά και σε άλλες αποδράσεις εντός κι εκτός Ελλάδος.

